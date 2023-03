Pred začetkom motoristične sezone so pri AMZS med motoristi opravili študijo o pripravljenosti na novo motoristično sezono in težavah, s katerimi se motoristi srečujejo na cestah. Sodelovalo je 1113 motoristov vseh starosti in voznikov različnih vrst motociklov, od potovalnih, naked in enduro do športnih in chopperjev.

Študija je pokazala, da večina motoristov, kar 70 odstotkov, uporablja motocikel samo v toplih mesecih, manj kot tretjina (30 odstotkov) pa vse leto. Večina motoristov (68 odstotkov) motocikla ne uporablja za vsakodnevne opravke, čeprav je delež tistih, ki ga uporabljajo v vsakodnevne namene, tudi velik, skoraj tretjina. Prav tako se večina (57–92 odstotkov) motoristov izogiba nočni vožnji, 57 odstotkov pa motocikel uporablja tudi za večdnevna potovanja. Rezultati kažejo, da je motocikel prvenstveno namenjen preživljanju prostega časa.

Polovica motoristov vožnjo obvlada

»Še vedno se motocikel pretežno uporablja v motoristični sezoni za preživljanje popoldanskega prostega časa, za krajšanje konca tedna, dvo- do tridnevna potovanja, nekateri pa se odločijo tudi za daljše dopustniško potovanje. Približno polovica motoristov vožnjo kar dobro obvlada in jim različne situacije ne predstavljajo večjega izziva, druga polovica pa jemlje motocikel le kot način za pobeg iz vsakdana,« je povedal Brane Legan, inštruktor varne vožnje.

Mnogi motoristi so doživeli različne motoristične nezgode. Približno polovica (44 odstotkov) jih je že zdrsnila ali padla po svoji krivdi, četrtini (22 odstotkov) je že spustila ali počila pnevmatika, prav toliko (24 odstotkov) jih je bilo z motociklom udeleženih v prometni nesreči, 10 odstotkov motoristov je med vožnjo odpadel kakšen kos prtljage, veliko večino (85 odstotkov) pa je med vožnjo v glavo že zadel kakšen predmet, denimo ptič ali večji insekti. Približno tretjini (31 odstotkov) se je že zgodilo, da je sopotnik med vožnjo zaspal, 12 odstotkov (vsakemu osmemu motoristu, ki vozi sopotnika) pa se to dogaja pogosto.

»Rezultati kažejo, da je vožnja motocikla zahtevna in vedno predstavlja tveganje nastanka različnih nevarnosti. Vzrok je verjetno v tem, da je odgovornost premalo osebno upoštevana (lastna krivda, odpadel kos prtljage). Morali bi preveriti pogoje za vožnjo, zavarovati vse kose prtljage in pravočasno oceniti vozne pogoje ter preprečiti možnosti padca ali zdrsa. Različni predmeti, kot so ptiči ali insekti, so vsakdanjost pri vožnji, pa tudi tu se nevarnost povečuje s hitrostjo. Podatek o zaspanosti opozarja na celoten sklop vožnje, kjer lahko monotonost voženj povzroči upad pozornosti,« je nesreče komentiral Legan in dodal, da je spodbudno razmišljanje motoristov o varnosti.

»Povečana uporaba elektronske opreme je verjetno posledica tega, da kar precej motociklov ni več mogoče kupiti brez ABS, da je nadzor zdrsa mogoče že kar moderen za kupca, navigacija je precej vezana na potovanja in je primerljiv podatek z navadami motoristov.« Prav tako so spodbudne izkušnje s tečajev varne vožnje, ki pokažejo, da je pridobljeno znanje obrodilo sadove.