Kot je po pogovorih s kitajskim predsednikom v Kremlju dejal Putin, sta strani danes podpisali dva sporazuma o partnerstvu in strateškem sodelovanju med državama do leta 2030. Slovesnost v Kremlju je prenašala tudi ruska državna televizija.

Putin je ob tem pozdravil »posebno naravo« vezi s Pekingom. »Dve izjavi, ki smo ju podpisali, v celoti odražata posebno naravo rusko-kitajskih odnosov, ki so model resničnega partnerstva in strateške interakcij,« je dejal po poročanju ruske televizije.

Xi Jinping pa je dejal, da s podpisom sporazumov o poglobitvi strateškega partnerstva vezi med državama vstopajo v »novo obdobje« sodelovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi je pohvalil »konstruktivne pogovore«, ki jih je imel z ruskim voditeljem, pri čemer je omenil širitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Rusijo.

Kitajska želi po Xijevih besedah dobaviti več elektrotehnike. Putin pa je dejal, da sta se Moskva in Peking dogovorila o dodatnih dobavah plina na Kitajsko prek plinovoda, ki bo povezoval Sibirijo in severozahodno Kitajsko. Prav tako nameravata državi razširiti prometne povezave, vključno z gradnjo cest in mostov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je ob tem poudaril Putin, je trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med Pekingom in Moskvo prednostna naloga Rusije.

Danes so potekali formalni pogovori med Putinom in Xijem, ki se mudi na tridnevnem obisku v Moskvi, kamor je prispel v ponedeljek. Gre za prvi obisk kitajskega predsednika v Moskvi po začetku ruske invazije na Ukrajino. Xi, ki je pred kratkim prejel tretji mandat za vodenje države, je Rusijo nazadnje obiskal leta 2019.

Kitajski voditelj je sicer že ob prihodu v Moskvo poudaril pomen krepitve rusko-kitajskih odnosov in prizadevanj za multipolarnost v svetu, ki bo temeljila na načelih Ustanovne listine Združenih narodov.

S Putinom naj bi sicer poleg krepitve strateškega sodelovanja govorila tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer naj bi se dotaknila vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem mirovnem načrtu za Ukrajino.

Xi je danes dejal, da Peking podpira diplomatsko rešitev konflikta v Ukrajini. »Vodijo nas načela Združenih narodov (...) in spodbujamo mirno rešitev« spopadov v Ukrajini, je povedal. »Vedno smo za mir in dialog,« je dodal.

Ruski predsednik pa je Kijev danes obtožil, da ni pripravljen uresničiti predlogov Pekinga za končanje spopadov v Ukrajini.

»Številne določbe mirovnega načrta, ki jih je predlagala Kitajska, lahko služijo kot osnova za miroljubno rešitev, ko bosta Kijev in Zahod na to pripravljena,« je dejal Putin. »Vendar do zdaj z njihove strani nismo zasledili takšne pripravljenosti,« je dodal po poročanju AFP.

Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada doslej ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.