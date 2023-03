Festival soške postrvi: Vsaka riba mora plavati trikrat

Festival soške postrvi (FeSP) je pomenljivo za mesec dni ujet med svetovnim dnevom voda in svetovnim dnevom Zemlje, torej med 22. marcem in 22. aprilom. Tudi letos so pri organizaciji festivalskega dogajanja moči združili Občina Tolmin, Ribiška družina Tolmin in Javni zavod za turizem Dolina Soče.