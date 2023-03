Primus, švedska znamka za kuhanje na prostem, je kolesarje s svojo novo linijo Feed Zone opremila z vsem, kar potrebujejo za pripravo visokokakovostnih obrokov. Kolekcija vključuje kompakten kuhalnik, press za kavo in čaj, jekleno skodelico z dvojno steno idr. Celoten sistem Feed Zone se lično zloži v minimalistično torbo, ki se brezhibno pritrdi na okvir kolesa ali krmilo in se prilega tudi v kolesarsko torbo.

Feed zone je izraz, ki se uporablja za označevanje lokacije vzdolž kolesarske dirke, kjer lahko udeleženci obnovijo svoje moči ob podpori ekipe. Kolekcija Feed Zone povzdigne pripravo regeneracijskih obrokov na povsem novo raven, saj vključuje preizkušen in kompakten sistem kuhanja na prostem za pustolovsko kolesarjenje, vožnjo po makadamu ali kateri koli drug kolesarski izlet. »Predpripravljeni obroki in geli so v redu, a zakaj ne bi tudi na kolesu uživali v pravi hrani?« pravi vodja Primusove produktne in dobavne verige Niklas Liljedahl. »Kolekcija Primus Feed Zone omogoča kolesarjem enostavno uživanje v skodelici kave na poti ali celo polnem obroku in tehta manj kot kilogram, vključno s kuhalnikom, pressom za kavo, skodelico in torbo na preklop.«

Zmogljiv plinski gorilnik je neposredno povezan z aluminijastim loncem z inovativnim twist-lock mehanizmom. Oba sta popolnoma usklajena, kar zagotavlja enostavno in hitro kuhanje. Plamen je mogoče individualno nastaviti zahvaljujoč velikemu in zložljivemu krmilnemu ventilu. Poleg tega lahko gorilnik uporabljate tudi z drugimi večjimi lonci – za to ima Primus vgrajene tri nosilce za lonce, ki jih je mogoče namestiti v posebej integrirane vdolbine na gorilniku. Priloženi 500-mililitrski lonec je presenetljivo lahek in se ponaša z izoliranim tulcem iz plute, izdelanim iz robustne tkanine G-1000. Pokrov ima integriran žep, kamor lahko vstavite žlico. Pokrov lonca, izdelan iz 94,5-odstotne plastike na biološki osnovi, ima priročen izliv in služi kot skodelica.