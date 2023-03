Zoisove štipendije: Talent je odgovornost

Ob načrtovani prenovi na področju izobraževanja se med drugim napovedujejo spremembe sistema štipendiranja. Tako politika, ki jo je začrtal novi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, med drugim obljublja, da bo uvedla kadrovske štipendije za pedagoške poklice. S tem se strinjajo tudi sindikati, ki svarijo pred upadanjem zanimanja za učiteljske poklice in opozarjajo, da se bo v prihodnjih desetih letih začela upokojevati velika generacija učiteljic in učiteljev in da je ob dolgotrajnem šolanju nadomeščanje treba načrtovati že danes.