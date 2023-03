Pred kratkim, 15. marca, je kitajski predsednik Ši Džinping sprožil Globalno civilizacijsko pobudo (Global Civilization Initiative). V okviru te pobude je kitajski predsednik pozval k spoštovanju raznolikosti civilizacij, zagovarjanju skupnih vrednot človeštva, visokemu vrednotenju dediščine in inovacij civilizacij ter skupni podpori stabilni mednarodni izmenjavi in sodelovanju med ljudmi. V smislu raznolikosti civilizacij je predsednik Ši poudaril, da morajo države podpirati načela enakosti, vzajemnega učenja, dialoga in vključevanja med civilizacijami ter pustiti, da kulturne izmenjave presežejo odtujenost, vzajemno učenje preseže spopade in sobivanje preseže občutke večvrednosti.

Kitajski predsednik je poudaril pomen skupnih vrednot človeštva in dejal, da so mir, razvoj, pravičnost, enakopravnost, demokracija in svoboda skupne težnje vseh ljudi. »Države morajo ohraniti odprt um pri cenitvi dojemanja vrednot različnih civilizacij in se vzdržati vsiljevanja lastnih vrednot ali modelov drugim ter podpihovanja ideološkega spopada,« je poudaril. Sodelovanje, vzajemno spoštovanje in prijateljstvo med narodi so temelji skupnega napredka civilizacij.

Civilizacija izhaja iz latinske besede civilitas, kar pomeni vljudnost, uglajenost. Civilizacija je »posebna oblika duhovnega, materialnega in socialnega življenja kakega naroda ali skupine narodov«, izhaja iz SSKJ. V času vse bolj zaostrenih političnih, vojaških in ekonomskih spopadov ter spopada vrednot, ki prerašča v nekakšno vojno civilizacij, moramo stopiti na pot mirnega sobivanja in sodelovanja različnih civilizacij. Evropa in ZDA sta že vse prevečkrat skušala ukrojiti svet po svoji podobi, kar izhaja iz občutkov vzvišenosti in celo večvrednosti.

Morda pa vendarle lahko prisluhnemo kitajski Globalni civilizacijski pobudi in razmislimo o svetu, kjer ohranjamo svoje civilizacijske značilnosti, tradicije ter družbene, politične in ekonomske sisteme, hkrati pa priznavamo tudi drugim, da živijo na svoj način. Vse pa nas povezujejo nekatere skupne vrednote, mednarodna izmenjava dobrin ter skupna odgovornost za planet, ki si ga delimo.

Kam vodi vsiljevanje ideologij, sovraštvo do drugih civilizacij in neusmiljeno ekonomsko tekmovanje, smo že vse prevečkrat videli. Vojno civilizacij naj zamenja mir civilizacij. Evropska unija, ZDA, Kitajska, Indija, Japonska, Rusija, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika in druge velike in manjše države naj v spoštovanju medsebojnih razlik in političnih ter ekonomskih sistemov začnejo sodelovati v Globalni civilizacijski pobudi, prav tako tudi v okviru Združenih narodov, ki že zdaj predstavlja forum za sodelovanje civilizacij in držav sveta. Vojno civilizacij naj zamenja mir civilizacij.

Rok Kralj, Kamnik