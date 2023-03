Za 400 tisočakov opeharil “grešnega” župnika?

Sebastjanu Macuhu sodijo, ker naj bi duhovnika ogoljufal za najmanj 400.000 evrov. Duhovnik pravi, da mu je sedem let dajal posojila, ker mu je hotel pomagati in je bil prepričan, da mu bo denar vrnil. Obtoženi pa namiguje, da je oškodovanec zapravljal po igralnicah in bordelih.