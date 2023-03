Roglič ima sedaj šest sekund prednosti v skupnem seštevku pred drugim Evenepoelom, Ciccone je tretji z enakim zaostankom. Četrti je Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), ki pa ima že 27 sekund zaostanka.

Kolesarje je čakal zaključni petnajstkilometrski vzpon na Vallter na 2135 m nadmorske višine, ki je tudi določil končni razplet. Evenepoel je sprožil serijo napadov in najprej znižal zaostanek za kolumbijskim prvakom Estebanom Chavesom (Education-EasyPost), nato pa se je za zmago udarila trojica. Belgijec je v zadnjih 500 m ostal sam z Rogličem in Cicconejem, a ni imel dovolj moči in je za las ostal tretji.

Ciccone je slavil drugo etapno zmago v sezoni, Roglič pa je ostal v skupnem vodstvu. Landa je v cilj prišel četrti z 11 sekundami zaostanka, v skupini sta bila še Britanec Adam Yates, zmagovalec dirke pred dvema letoma, in Portugalec Joao Almeida (oba UAE Emirates). Sledila je četverica kolesarjev 15 sekundami zaostanka na čelu s Chavesom.

Triintridesetletni Roglič je sicer uvod v sezono in vrnitev po operaciji ramena načrtoval prav na tej dirki po Kataloniji, a je prvič nastopil že pred tednom dni in zmagal na zahtevni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Dobil je tudi uvodno etapo po Kataloniji v okolici kraja Sant Feliu de Guixols in prevzel vodstvo, ki ga je tokrat zadržal.

Etapo je zaznamoval tudi hud padec Francoza Kennyja Elissonda.

V sredo bo na vrsti tretja, kraljevska etapa, ki je podobno zahtevna kot druga gorska s tremi zahtevnimi vzponi v zadnjih 100 km. Kolesarje sicer čaka sedem etap, dirka se bo v nedeljo končala v okolici Barcelone.