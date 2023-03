Pri komisiji imena podjetja sicer niso navedli; v današnjem sporočilu so zapisali le, da so njihovi predstavniki v ponedeljek izvedli nenapovedane inšpekcijske preglede »v prostorih podjetja, dejavnega v sektorju energijskih pijač v različnih državah članicah«.

A so predstavniki Red Bulla po navedbah AFP danes potrdili, da so predstavniki Evropske komisije "obiskali naše prostore". Dodali so le, da bodo "z njimi sodelovali pri vseh zadevah, ki jih zanimajo".

Komisija po navedbah AFP preiskuje sume, da je podjetje kršilo protimonopolna pravila EU, ki prepovedujejo kartele in omejevalne poslovne prakse. V primeru dokazanih tovrstnih kršitev podjetja tvegajo visoke denarne kazni, vendar jim lahko komisija v primeru sodelovanja v preiskavi podeli imuniteto.

Red Bull je leta 1984 ustanovil Avstrijec Dietrich Mateschitz, in sicer na osnovi licence za azijsko energijsko pijačo z imenom krating daeng (v angleščini red bull). Po njegovi smrti oktobra lani ima 49 odstotkov delnic podjetja, ki proizvaja to pijačo, v lasti njegov sin Mark Mateschitz. Preostanek je v lasti tajske družine Yoovidhya.