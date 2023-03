Zloraba položaja: Preiskava v Sloveniji in BiH

Sedeminpetdeset preiskovalcev nacionalnega preiskovalnega urada in 155 kriminalistov iz osmih policijskih uprav je danes izvedlo 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju PU Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica zaradi suma 21 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter enega kaznivega dejanja hudodelskega združevanja.