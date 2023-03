Kot so pojasnili v 2TDK, bodo ponudbo za tretji sklop del, skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV) vredno 253,4 milijona evrov, zdaj pregledali, v primeru izpolnjenih zakonskih pogojev pa bodo nadaljevali postopek konkurenčnega dialoga.

Razpis je bil objavljen decembra lani, leto dni po prvem razpisu, na katerega je prav tako prispela le ena ponudba, in sicer tedaj nekoliko ožjega konzorcija SŽ-ŽGP, Kolektor Koling in Yapi Merkezi Construction, ki je bil pripravljen tretji sklop del izpeljati za 198,5 milijona evrov. Ta znesek je prav tako močno presegel vrednost javnega naročila, limitirano pri 142,2 milijona evrov. V projektnem podjetju 2TDK so ponudbo zavrnili kot nedopustno.

Od začetka gradnje drugega tira do danes pa so se cene gradbenih materialov občutno zvišale.

Časovnica izgradnje se je zaradi pandemije covida-19 in tudi geološke situacije na gradbiščih zamaknila. Glavna dela so se začela maja 2021, roki za prvi in drugi sklop pa so začeli teči junija 2021. Skladno s tem se je zamaknil tudi zaključek del. Za prvi sklop je zamik ocenjen na deset mesecev, za drugi sklop pa naj bi bilo zamude manj, so februarja objavili v 2TDK.

Po njihovih tedanjih izračunih bi lahko predvideno časovnico zaključka del, ki je postavljena v sredino leta 2026, skrajšali za tri mesece.