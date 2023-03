»Strinjam se, da je bil spodnji dom parlamenta zaveden z mojimi izjavami, da so bila na Downing Streetu 10 v celoti upoštevana pravila in smernice,« je dejal Johnson in pojasnil, da je izjave podal »v dobri veri« in na podlagi tega, kar je takrat vedel in čemur je verjel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je še dejal nekdanji britanski premier, ni nobenega dokaza, da je parlament zavajal »namerno ali iz malomarnosti«. »Nikoli ne bi niti v sanjah pomislil, da bi to storil,« je zatrdil v svojem 52 strani dolgem pisnem zagovoru. Po njegovih besedah je izjave tudi popravil »ob prvi priložnosti«.

Ob tem je tudi zavrnil prepričanje parlamentarnega odbora, ki njegove izjave v zadevi preiskuje, da dokazi jasno kažejo, da so bile kršitve ukrepov zaradi pandemija covida-19 z zabavami očitne, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Ne obstaja niti en dokument, ki bi kazal na to, da sem prejel kakršno koli opozorilo ali nasvet, da je kateri koli dogodek kršil ali bi lahko kršil pravila ali smernice,« je zatrdil Johnson.

Afera Partygate je močno prispevala k padcu Johnsonove vlade in njegovemu odstopu. Od sredinega zagovora, ko bo Johnson stopil pred parlamentarni odbor, bi lahko bila odvisna njegova nadaljnja politična kariera. Že dlje časa se namreč širijo govorice o njegovi morebitni vrnitvi.

Če Johnson odbora ne bo prepričal, da ni zavajal namerno, bi ga lahko obtožili zaničevanja parlamenta. In če bi ga nato suspendirali za več kot deset dni, bi potemtakem lahko prišlo do nadomestnih volitev na njegovem sedežu v okrožjih Uxbridge in Južni Ruislip v Londonu.