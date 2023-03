Po mnenju vodstva RTVS sodišče v primeru Gorščakove ni upoštevalo vseh argumentov in dejstev

Po mnenju vodstva Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki je odločilo, da je bila razrešitev Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije Slovenija avgusta 2021 nezakonita, ni upoštevalo vseh argumentov in dejstev. Zato bodo proučili možnosti uporabe drugih pravnih sredstev, so pojasnili za STA.