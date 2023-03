Komisija je 1,5 milijarde evrov izplačala, potem ko je Ukrajina naredila zadosten napredek pri izvajanju dogovorjenih pogojev pomoči. Med drugim je z imenovanjem novega vodje urada za boj proti korupciji okrepila vladavino prava, izboljšala pa je tudi nadzor na bankami v državni lasti, kar zagotavlja okrepljeno finančno stabilnost, so zapisali.

»Današnje drugo izplačilo Ukrajini v višini 1,5 milijarde evrov kaže na odločno podporo EU. Država je dosegla pomemben napredek pri reformah, na primer na področju vladavine prava. To bo tudi olajšalo mednarodne napore za obnovo države in omogočilo napredek Ukrajine na njeni evropski poti,« je ob tem povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

V okviru 18 milijard evrov vrednega svežnja makrofinančne pomoči, predvidenega za letos, je komisija januarja izplačala že tri milijarde evrov. Do konca leta bo predvidoma izplačevala po 1,5 milijarde evrov mesečno. Gre za ugodna posojila z ročnostjo do 35 let, pri čemer bodo stroške obresti prevzele države članice.

Od začetka ruske agresije na Ukrajino pred nekaj več kot enim letom je tako EU Ukrajini izplačala že 11,7 milijarde evrov makrofinančne pomoči, ki je namenjena delovanju javnih storitev v državi.

Finančna, humanitarna in vojaška pomoč EU, njenih držav članic in evropskih finančnih institucij Ukrajini pa je dosegla 67 milijard evrov. O nadaljnji pomoči tej državi bodo v četrtek in petek na vrhu v Bruslju govorili voditelji članic unije.