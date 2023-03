Poročilo največji britanski policiji očita »globoko zakoreninjeno homofobijo«, seksizem in mizoginijo, s katero da se redno soočajo policistke in uslužbenke.

Ugotavlja tudi, da nasilja nad ženskami in dekleti policija ni jemala resno. Policisti, ki pripadajo manjšinam, so pogosto izpostavljeni ustrahovanju in rasizmu, navaja poročilo, ki ga je pripravila članica lordske zbornice Louise Casey.

Poročilo med drugim tudi ugotavlja, da v policiji obstajajo »sistemski in temeljni problemi«, glavni vzrok pa je »neustrezno upravljanje«. Casey je metropolitansko policijo pozvala h korenitim spremembam.

Kot je opozorila, naloga javnosti ni, da ščiti državljane pred policijo, pač pa je naloga policije, da ščiti državljane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Londonska policija je bila že dlje časa pod drobnogledom zaradi več primerov ravnanja njenih uslužbencev. Danes objavljeno poročilo je bilo naročeno po tistem, ko je javnost pretresel umor Londončanke Sarah Everard. Marca 2021 jo je ugrabil, posilil in umoril uslužbenec metropolitanske policije Wayne Couzens.

Februarja letos pa je bil na zaporno kazen obsojen še en policist, potem ko je priznal krivdo za 24 posilstev in drugih spolnih napadov na 12 žensk.

Poročilo na 360 straneh se sklene s priporočili za izboljšanje dela metropolitanske policije in med drugim poziva k spremembam glede upravljanja, k uvedbi službe za zaščito žensk in novi strategiji pristopa do otrok.

Vodja metropolitanske policije Mark Rowley, ki je po vrsti škandalov v policijskih vrstah julija lani na položaju zamenjal Cressido Dick, je v odzivu izrazil globoko obžalovanje.

»Ljudi smo pustili na cedilu,« je priznal. Primeri diskriminacije in zapostavljanja skupnosti in žrtev so po njegovem nesprejemljivi. Rowley je obljubil, da bo ostro ukrepal in do konca marca objavil vmesno poročilo o tem, koliko problematičnih uslužbencev je bilo že odpuščenih.

Britanska notranja ministrica Suella Braverman je pozvala novo policijsko vodstvo, naj spravi situacijo pod nadzor. »Poročilo jasno pove, da obstajajo sistemske in stalne težave v vodenju in organizacijski kulturi,« je povedala za televizijo Sky News.

Tudi britanski premier Rishi Sunak je po objavi poročila priznal izgubo zaupanja v policijo. "Trenutno je zaupanje v policijo močno omajano zaradi tega, kar smo izvedeli v preteklem letu," je dejal v današnjem pogovoru za britanski BBC.

Na vprašanje, ali meni, da lahko njegovi hčerki zaupata policiji v Londonu, je dejal: »Seveda moramo zagotoviti, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen.«