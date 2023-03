Planica velja od leta 1934, ko je inženir Stanko Bloudek s pomočjo Josa Goreca in Ivana Rožmana ter somišljenikov ustvaril smučarsko skakalnico, za zibelko smučarskih poletov. Na Bloudkovi velikanki je človek na smučeh prvič preletel 100 metrov. Ko se je leta 1950 sesula lesena konstrukcija doskočišča, je pobudo prevzel Oberstdorf v Nemčiji, v igro rekordov je odločno vstopil Vikersund na Norveškem, nekaj trenutkov slave je pripadlo tudi Kulmu v Avstriji in Harrachovu na Češkem. Toda v Sloveniji je bila vseskozi navzoča želja, da si Planica povrne primat. Nenadna smrt Stanka Bloudka leta 1959 je ustavila uresničitev načrtov, a je nato začela zoreti ideja o gradnji letalnice na novi lokaciji. Leta 1962 so k sodelovanju pritegnili brata Vlada in Janeza Goriška, gradbena inženirja in nekdanja skakalca, drugo pa je zgodovina.

Janez Gorišek je po končani gimnaziji sledil stopinjam brata Vlada in se vpisal na študij gradbeništva. Sanjal je, da bo pred njegovim imenom pisalo inženir, kot je pri Stanku Bloudku. Ob tem je bil tudi sam skakalec. Osvojil je pet naslovov mladinskega državnega prvaka, dvakrat je bil študentski prvak, leta 1956 pa se je celo udeležil olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo. Športno kariero je sklenil skoraj sočasno s koncem študija, zato je bilo kar nekoliko samoumevno, da se je priključil smučarskim delavcem. Ideja za novo letalnico v Planici je vzniknila leta 1962 v Oberstdorfu, kjer je Janez takratnemu predsedniku planiškega komiteja Niku Belopavloviču omenil, da bi morali imeti podobno konstrukcijo za smučarske skoke tudi pri nas. Ker je ideja padla na plodna tla, se je nemudoma povezal z bratom Vladom, ki je bil v mladosti prav tako skakalec. K sodelovanju pri projektu nove Planice ju je nato dokončno zvabil Stano Pelan, ki je bil tudi Bloudkov sodelavec.

Ker je Janez nato dobil vabilo za mamljivo delo v Libiji, je vse naloge zaupal bratu Vladu. A to ne pomeni, da o projektu ni razmišljal. Ravno nasprotno. Prvi projekti planiške letalnice, ki jih je nato poslal bratu v Slovenijo, so nastali ravno v Libiji. Ker se je pogosto vračal domov, sta z Vladom brez težav usklajevala načrte, ko pa je bilo treba, je starejši brat mlajšega obiskal tudi v Libiji. Ob tem je takrat denar za letalnico zbirala vsa Slovenija z akcijo Dinar za Planico. Sodelovanje med Janezom in Vladom je bilo vedno zelo bojevito, predvsem takrat, ko sta usklajevala mnenja in načela. Imela sta se silno rada, a sta se pogosto znala tudi pošteno skregati. Janez je namreč nerad popuščal pri svojih idejah, za katere pravi, da so se na koncu vedno izkazale kot pravilne.

Čas je mineval in pozno leta 1968 je bila nova velikanka bratov Gorišek rojena, 21. in 22. marca 1969 pa so bili v Planici prvi mednarodni poleti na novi letalnici. Še pred tem je bilo treba opraviti preizkus. Človek, ki mu je bila zaupana naloga in je šel v zgodovino kot prvi skakalec, ki se je spustil po velikanki bratov Gorišek, je bil danes že pokojni skakalec Miro Oman, Janezov sosed, doma iz Šentvida. Pristal naj bi pri 135 metrih. Goriškovima se je odvalil kamen od srca, saj so se izračuni o paraboli letenja izkazali kot pravilni. Na prvem uradnem tekmovanju je Björn Wirkolla pristal pri za tiste čase fantastičnih 156 metrih, češki mojster poletov Jiri Raška je dan pozneje pristal pri 164 metrih, ob koncu poletov pa je Vzhodni Nemec Manfred Wolf postavil takratni nov svetovni rekord pri 165 metrih.

V zgodovino smučarskih poletov se je Planica vpisala tudi 17. marca 1994, ko je Finec Toni Nieminen kot prvi človek na svetu poletel na smučeh prek dvesto metrov – 203 metre. Vlado Gorišek je to še doživel, nato pa 14. junija 1997 pri 72 letih umrl. Njegovemu bratu Janezu se je ob zgodovinskem dogodku odvalil kamen od srca, saj je dejal, da je bilo poplačano vse njuno garanje. »Vedel sem, da se bo zgodilo. Vse je bilo pripravljeno in vse je bilo odvisno od tehničnega delegata. Kaže, da smo jih prehiteli, da smo skočili dlje, preden so to sploh ugotovili. Saj drugače ne bi šlo. Vedno je bilo treba koga malo nahecati. Naša osnovna naloga je bila, da smo jih ves čas po malem prinašali okrog,« je za Nedeljski dnevnik spomine obujal Janez Gorišek.

Janez Gorišek danes sodeluje s sinom Sebastjanom, ki je po poklicu geometer, sicer pa njegov tesni sodelavec, sokonstruktor in spremljevalec, po Planici pa je naredil tudi načrt za letalnici v Vikersundu in Kulmu. Vikersund trenutno drži tudi svetovni rekord 253,5 metra, ki ga je postavil Avstrijec Stefan Kraft. Janez Gorišek si pri 85 letih želi, da bi doživel tudi trenutek, ko bi se Planica znova okitila s svetovnim rekordom in morda celo, da bi na njej spisali novo zgodovino s skokom čez 300 metrov. »Trdno verjamem, da je to mogoče, vendar postopoma, korak za korakom. S takšnimi poleti ne moremo in ne smemo pretiravati, na horuk. Ko sem že pred tremi desetletji dejal, da bo mogoče na najini velikanki leteti prek 200 metrov, so se mi posmehovali, kot se zdaj, ko trdim, da bodo možni poleti čez 300 metrov. Vendar potrebujemo čas. Številni v poletih vidijo posel, mi smo pa še vedno na čustvih. Slovenci prav skozi polete v svetu veliko pomenimo in to nekatere zelo moti.«