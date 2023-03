Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala v svoji bazi na Brdu pri Kranju, kjer je začela z misijo – nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024. Prva tekmeca Slovenije bosta Kazahstan v četrtek ob 16. uri v Astani in San Marino v nedeljo ob 18. uri v Ljubljani. Preostali tekmeci v skupini bodo Danska, Finska in Severna Irska, na zaključnem turnirju v Nemčiji bosta zaigrali prva in druga reprezentanca iz skupine. Kako velika so pričakovanja za nastop na prvenstvu, ki bo geografsko blizu Slovenije, je razvidno tudi iz zanimanja medijev, saj je bilo poročevalcev toliko, da so poskrbeli za gnečo v avli hotela. Najboljše volje sta bila napadalca Benjamin Šeško (Salzburg) in Žan Celar (Lugano), ki sta v nedeljo z goloma v zadnjih minutah tekem poskrbela, da sta njuna kluba ostala neporažena. Ker je igrišče v Astani iz umetne trave, je reprezentanca sinoči trenirala na enaki podlagi v Kranju, podobno bo tudi danes dopoldne, popoldne pa bo s posebnim letalom odpotovala v Kazahstan. Na letalu bodo preživeli sedem ur, kar pomeni, da bo potovanje skoraj tako dolgo, kot če bi se odpravili v New York.

​Stojanović v Astani razočaran z Mariborom in vesel z Dinamom

»V zraku se čuti veliko pričakovanje. Komaj čakamo, da se kvalifikacije začnejo. Vzdušje je fenomenalno, energija je pozitivna in smo samozavestni. Velikih pričakovanj nimajo le navijači, ampak tudi mi igralci in trenerji,« je o stanju v ekipi poročal Petar Stojanović, najzgovornejši nogometaš v sedanji generaciji. »Upam, da bomo skupaj z navijači naredili velike stvari. Začeti moramo tam, kjer smo z dobrimi rezultati in igrami končali lansko leto,« je dodal 27-leni igralec Empolija. Pripravil se je na vse pasti, ki ekipo čakajo v Astani: dolga pot, igrišče z umetno travo, peturna časovna razlika, mrzlo vreme s temperaturami do petnajst stopinj Celzija pod ničlo. Našel je tudi pozitivno plat, da bodo z najdaljšim potovanjem opravili na začetku kvalifikacij in da bo drugi tekmec San Marino, ki je vsaj na papirju najlažji. Med vsemi reprezentanti ima Stojanović največ izkušenj z igranjem na stadionu v Astani. Z Mariborom ima na objekt s premično streho slabe spomine, saj je izpadel, medtem ko je z Dinamom iz Zagreba napredoval v naslednji krog.

»Slovenija lahko premaga vsakogar, a ne smemo nikogar podcenjevati, saj smo se že z marsikom opekli. Skupina je na papirju ugodna, a ker vsi igrajo nogomet, bo težko proti vsaki reprezentanci. To govorim iz izkušenj. Igram v Empoliju, ki je manjši klub v serie A, a smo pokazali, da se lahko kosamo z vsakim tekmecem. Tudi z reprezentanco se bomo namučili za vsak pozitiven rezultat. Vse reprezentance, ki želijo na evropsko prvenstvo, bodo morale pustiti srce na igrišču in zmagati na večini tekem,« je končal Stojanović. Ljubljančan, ki se je uveljavil v dresu Maribora, s sezono v klubu ni najbolj zadovoljen, saj je izgubil mesto v začetni enajsterici in v igro vstopa s klopi.

Želijo, kar je v košarki, odbojki in rokometu postalo normalno

Domen Črnigoj je na zbor reprezentance prišel dobre volje, saj so zdravniški pregledi pokazali, da je poškodba preteklost. »Žreb nam je namenil skupino, iz katere se po dolgem času lahko znova uvrstimo na veliko tekmovanje. Za nameček bosta vsaj prvi dve tekmi na papirju z lažjima tekmecema. Kazahstanci bodo v majhni prednosti, saj nihče izmed nas ne igra na umetni travi, za nameček pa nismo vajeni igrati na minus petnajst stopinj Celzija. To bo velik izziv, a razplet bo odvisen le od nas. Potrebna bo popolna taktična in telesna priprava na tekmo, da novo zgodbo začnemo s tremi točkami,« je bil odločen Primorec Domen Črnigoj.

Zbral je tudi informacije o Kazahstanu in ugotovil, da večina igralcev prihaja iz treh klubov domače lige, da nimajo velikih zvezdnikov, da pa so zelo kompaktni in si v igri pomagajo. »V košarki, rokometu in odbojki so uvrstitve na veliko tekmovanje postale nekaj normalnega. Mi še manjkamo. Upam, da bodo kvalifikacije uspešne in da se bomo končno uvrstili na veliko tekmovanje. Zmage prinašajo boljše vzdušje, tudi na treningu je lažje, pa še gledalci postanejo dvanajsti igralec,« je dodal 27-letni Črnigoj, ki je pozimi iz drugoligaša Venezie prestopil v prvoligaša Salernitano in je na dobri poti, da si zagotovi obstanek v ligi.

Andraž Šporar bo le gledalec Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je pojasnil, da so zaradi poškodbe zapestja branilca Davida Brekala v ekipo poklicali Žana Zaletela, nekdanjega igralca Celja, ki stalno igra na Danskem za Viborg. Napadalec Andraž Šporar zaradi poškodbe mišice, ki jo ima natrgano, ne bo nared za prvo tekmo s Kazahstanom, a bo z ekipo odpotoval v Astano, vendar tudi za drugo tekmo s San Marinom ne kaže dobro. Ker bi bilo potovanje iz Sočija v Ljubljano za Vanjo Drkušića logistično izjemno zahtevno in dolgo, saj bi le menjal letala in ostal brez treninga, bo iz Rusije odpotoval neposredno v Astano, od tam pa se bo z ekipo vrnil v Ljubljano. Vsi ostali, ki so imeli težave s poškodbami (Črnigoj, Blažič, Celar, Vipotnik), naj bi bili nared za obe tekmi.