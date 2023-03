Dončić je zaradi poškodbe leve stegenske mišice izpustil že peto zaporedno tekmo, drugi zvezdnik Dallasa Kyrie Irving pa je sicer zbral 28 točk, vendar je v zadnji četrtini ostal brez koša.

Dallas je tokrat zapravil 16 točk prednosti v tretji četrtini in v zadnji dosegel le 12 točk, v zadnjih šestih minutah je ostal celo brez koša iz igre.

»Povedli smo za 16 točk in morali bi ohraniti prednost. V zadnjem delu igre smo zgrešili nekaj odprtih metov. Zadnje čase se veliko ukvarjamo z lestvico na zahodu. Naš cilj je še vedno zmaga na vsaki tekmi, saj si želimo zagotoviti prednost domačega parketa v prvem krogu končnice,« je po tekmi dejal Christian Wood, ki je zbral 20 točk.

»To ni dovolj, moramo biti boljši v napadu,« je po porazu v dvorani FedExForum dejal trener Jason Kidd.

Za Memphis Grizzlies, ki so se povzpeli na drugo mesto zahoda, potem ko so Sacramento Kings kljub 37 točkam DeAarona Foxa s 120:128 izgubili proti Utah Jazz, je bil prvi strelec Jaren Jackson ml. z 28 točkami. Santi Aldama pa je devet od svojih skupno 22 točk dosegel v odločilnih zadnjih osmih minutah.

Ja Morant je že odslužil osem tekem suspenza zaradi incidenta v nočnem klubu s pištolo in bi lahko igral, vendar je tokrat še spodbujal soigralce s klopi.

Dallas je tako tri tedne pred koncem rednega dela prvenstva na sedmem mestu, vendar je gneča v boju za neposredno uvrstitev v končnico zahoda precejšnja.

V sredo na gostovanje v Teksas prihajajo prvaki Golden State Warriors, ki so izkoristili spodrsljaj Dallasa in ga z zmago v Houstonu s 121:108 prehiteli na lestvici. Prvaki so zdaj šesti. Stephen Curry je dosegel 30 točk, Klay Thomspon pa jih je dodal 29. Oba sta bila po petkrat natančna izza črte.

V vzhodni konferenci so Philadelphia 76ers izgubili s 105:109 po dveh podaljških proti Chicago Bulls, poraz pa jim je za zdaj onemogočil predčasno uvrstitev v končnico. Sixers so zdrsnili na tretje mesto za Boston Celtics.

New York Knicks pa so po treh zaporednih zmagah tokrat s 134:140 izgubili proti Minnesota Timberwolves, ki so se spet približali Dallasu. Knicks so kljub porazu še vedno peti na vzhodu.