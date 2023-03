Evropska sezona košarkarske Cedevite Olimpije se počasi bliža h koncu. Še današnja tekma proti Brescii ter z Bourgom prihodnji teden in zmaji bodo sklenili letošnje nastope v evropskem pokalu. Razočaranje je veliko, saj so bili cilji precej višji.

Medtem ko se je lani ob tem času v Ljubljani začenjala košarkarska evforija, ki je ni bilo vrsto let, letos o čem podobnem ni ne duha ne sluha. Olimpija je zaradi slabih rezultatov in kadrovanja ostala brez glavnega trenerja Jurice Golemca in zdi se, da se vodilnim v klubu ne mudi z iskanjem novega. Tako se utegne zgoditi, da bo sezono do konca odpeljal kar Miro Alilović, nihče pa ne ve, kako bo v prihodnje. Vse bolj so namreč podkrepljene govorice, da bo imela Olimpija v naslednji sezoni nižji proračun, saj nameravajo slovenski sponzorji znižati vložke.

Ljubljančani bodo letošnjo sezono poskušali odvoziti brez večjih pretresov. Med vikendom so postorili tisto, kar so morali, saj so ugnali finančno obubožano Cibono, ki je znova pred ugasnitvijo. Zaradi poškodb sta bila znova odsotna Edo Murić in Amar Alibegović. Prvi naj bi zaradi bolečin v kolku počival še dober teden dni, drugi zaradi težav s prstom na nogi še slab mesec. Trener Miro Alilović je pohvalil prizadevnost v obrambi: »V pravem trenutku smo z ukradenimi žogami in dobrim skokom prelomili tekmo. Ne vem, kdaj smo nazadnje po ukradenih žogah dosegli 26 točk in 19 točk iz protinapadov. Predvsem pa bi izpostavil 21 asistenc. To mi pove, da se premikamo v pravo smer.«

Proti Brescii bo Olimpija poskušala priti do četrte zmage v letošnji sezoni evropskega pokala. Medtem ko za goste tekma ne bo imela rezultatskega pomena, bo drugače pri Italijanih, ki se borijo za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji. »Ker nam manjkata obe štirici, moramo improvizirati. A na to smo v letošnji sezoni že navajeni. V prvi vrsti me bo zanimala obramba, ki jo moramo dvigovati, kot tudi skok v določenih situacijah. Vsekakor pa moramo popraviti tudi selektivnost v napadu,« je jasen Miro Alilović.