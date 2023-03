Že 253. el clasico v različnih tekmovanjih je prinesel jubilejno, stoto zmago Barceloni, ki – ob 52 remijih – zaostaja le še eno za Realom. Prvi gol pred 95.745 na Camp Nouu so v deveti minuti sicer dosegli gostitelji, a je po strelu Viniciusa Juniorja žogo z nespretnim posredovanjem Ronald Araujo preusmeril v lastno mrežo. Barcelona, ki je imela večjo posest žoge (v odstotkih 54-46) in je večkrat streljala v okvir vrat (7-3), je izenačila v zadnji minuti prvega polčasa, ko je bil uspešen Sergi Roberto. Real se je v 81. minuti veselil ponovnega vodstva, a je ogled s tehnologijo VAR pokazal, da je bil 27-letni rezervist Marco Asensio, ki je v igro je vstopil le pet minut prej, za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v drugi minuti sodnikovega podaljška: Alejandro Balde je z natančno podajo našel 26-letnega Francka Kessieja, ki je na igrišče prišel šele v 77. minuti in ki je na svoji 18. tekmi za Katalonce (lani je podpisal štiriletno pogodbo s klubom, odkupna klavzula pa znaša kar 500 milijonov evrov) v španski ligi dosegel premierni gol in skupno tretjega v vseh tekmovanjih. Proslavil ga je z vojaškim pozdravom (salutiranjem) v spomin na pokojnega očeta, ki je bil v mladosti prav tako nogometaš, nato pa se je prijavil v profesionalno vojsko v Slonokoščeni obali, umrl pa je, ko je bil sin Franck star komaj enajst let.

Ancelotti še vedno dvomi

»Na igrišču smo dominirali, ustvarili smo si več priložnosti in imeli več nadzora nad žogo. Lahko rečem, da sem zadovoljen s predstavo moje ekipe, še bolj pa zaradi zmage,« je dejal Barcelonin trener Xavi. Čeprav ima že 12 točk prednosti pred Realom, 43-letnik opozarja, da bo pot do naslova prvaka – zadnjega je osvojila v sezoni 2018/19 – še dolga: »Do konca lige je še dvanajst tekem, kar pomeni, da je na razpolago 36 točk. Drži, da imamo lep naskok pred Realom, a prav nič še ni odločenega. Vseeno pa verjamem, da ne bomo zapravili visokega točkovnega vodstva.«

Carlo Ancelotti, 63-letni Italijan na trenerski klopi Reala, se ni mogel sprijazniti z razveljavljenim golom Asensia v 81. minuti. »Še vedno sem v dvomih, ali je bil zares prepovedani položaj. Imam pravico dvomiti, a časa ne morem zavrteti nazaj. Če bi bil naš gol priznan, bi se el clasico razpletel drugače,« je ocenil Carlo Ancelotti. »Po eni strani sem žalosten, ker smo izgubili, po drugi pa zelo zadovoljen z našo igro. V igri smo precej tvegali, a se nam žal ni izšlo v celoti. Namesto šestih točk zaostanka jih imamo kar dvanajst, a se bomo borili do konca. Če bomo še naprej igrali tako, kot smo na derbiju, je vse mogoče.«

Predsednik Perez je ostal doma

Tokratni obračun je porušil tudi dolgo tradicijo skupnega ogleda tekme obeh predsednikov v živo. Realov šef Florentino Perez je ostal v Madridu, njegov predsedniški kolega Joan Laporta pa jo je gledal v družbi drugih ljudi. Tudi Pepa Guardiole, nekdanjega igralca in trenerja Barcelone, ki že od leta 2016 vodi Manchester City, s katerim je pred dnevi podaljšal pogodbo do leta 2025. Perez je verjetno ostal v Madridu predvsem zaradi lastne varnosti, ki bi lahko bila ogrožena zaradi Realove vloge v Barcelonini podkupovalni aferi.

Špansko tožilstvo je katalonski klub nedavno obtožilo korupcije zaradi izplačil podjetju nekdanjega sodnika in podpredsednika tehničnega odbora za sodnike Joseja Marie Enriqueza Negreira, ki naj bi pomagal in svetoval Barceloni o temah, povezanimi s sodniki. Negreira naju bi med letoma 2001 in 2008 z Barcelonine strani dobil kar 6,5 milijona evrov, obtožena pa sta tudi prejšnja klubska predsednika Josep Maria Bartomeu in Sandro Rosell. Aferi je olja na ogenj prilil tudi Real, ki bo v sodnem procesu sodeloval kot oškodovana stranka.