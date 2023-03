Po poniževalni deložaciji z Downing Streeta 10 septembra lani bo skoraj neviden konservativni poslanec Boris Johnson jutri spet tam, kjer je sicer najraje: v središču pozornosti. V parlamentu. Vendar bi tokrat priložnost za napihovanje raje izpustil. Že zato, ker jo bo v živo prenašala televizija. Najmanj pet ur ga bo zasliševal parlamentarni odbor za privilegije, ki naj bi ugotovil, ali je, ko je bil premier, poslance zavajal (beri: jim lagal) o zabavah na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami, torej v času, ko je njegova vlada zabave strogo prepovedala. Včeraj je Johnson, ki je najel kar šest odvetnikov, sedemčlanskemu »zasliševalskemu« odboru poslal dolg dokument z obrambo pred obtožbami. Menda ima več kot 50 strani. Sam ga je pospremil z željo, da bi bil čim prej objavljen, njegovi politični zavezniki pa trdijo, da gre za »granatni dosje«, s katerim bo razstrelil obtožbe oziroma dokazal, da je nedolžen. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer je Johnsona obtožil, da želi s tem dosjejem vnaprej diskreditirati pristojni odbor. Celo eden od vodilnih konservativnih poslancev Tobias Ellwood pravi, da ta dosje prinaša neprijeten pritisk na odbor, in dodaja, da večina članov odbora ne bo klonila pred Johnsonovim poskusom, da bi vplival na njihovo odločitev.

Nekateri nekaterim odpuščajo vse. Johnsonu vsekakor. Od klovnovstva do laganja. V volilnem okrožju Uxbridge in Južni Ruislip ga je lokalno združenje vladajoče konservativne stranke potrdilo kot svojega poslanskega kandidata na prihodnjih volitvah. Potrdili so ga, kljub temu da ima zelo malo časa, da bi okrožje zastopal v parlamentu, saj veliko leta doma in po svetu ter je z govori in vsem drugim od lanskega septembra do zdaj zaslužil več kot pet milijonov evrov. Potrdili so ga, čeprav si je potihem prizadeval za to, da bi bil spet poslanec za konservativce veliko varnejšega bogataškega okrožja Henley, ki ga je najprej zastopal v parlamentu. Tam je razvpiti 58-letni nepočesani blondinec menda že celo kupil nov dom za najnovejšo družino, ki jo ima s tretjo ženo, 23 let mlajšo Carrie, s katero imata dva otroka (iz drugega zakona ima Johnson štiri otroke, poleg tega ima enega ali dva zunajzakonska otroka). Za razkošno hišo naj bi izkašljal 4,5 milijona evrov.

Prizna zavajanje, a nezavedno

Johnson mora ostati poslanec, da bi uresničil svoj glavni cilj: vrnitev na Downing Street 10. Glavna ovira, ki jo mora preskočiti, je jutrišnje zaslišanje pred parlamentarnim odborom, ki ga razglašajo za »sojenje«. Johnsonov »granatni obrambni dosje« naj bi dokazoval, da ni zavestno, vede in namerno zavajal parlamenta. Z drugimi besedami: priznal naj bi, da je zavajal parlament, vendar naj bi to počel nezavedno, nevede in nenamerno. Najhujša kazen za zavestno zavajanje oziroma laganje v parlamentu je izgon, odvzem statusa poslanca, kar bi pomenilo konec Johnsonove politične kariere. Manjša kazen bi bil začasen izgon iz parlamenta. Vendar če bi trajal več kot deset dni, bi v Johnsonovem volilnem okrožju lahko sprožili nadomestne poslanske volitve, kar bi prav tako utegnilo biti usodno za Johnsonovo politično kariero.

V eksplozivnem dosjeju naj bi bila sporočila, ki naj bi jih Johnsonu pošiljali svetovalci, malo preden je govoril v parlamentu: zagotavljali naj bi mu, da z zbiranjem osebja ob pijači in jedači niso kršili covidne zakonodaje. Skratka: Johnson zabav ni prepoznal kot zabave in je poslancem govoril to, kar so mu svetovali svetovalci? Nekako tako. Johnson je najprej zanikal zabave, potem je v parlamentu priznal, da so zabave bile, problem pa naj bi bil v tem, da mu svetovalci najprej niso povedali, da so zabave, na katerih je bil, bile zabave. Ko so mu povedali, da so zabave bile zabave, je bil brexitski lažnivi kljukec v parlamentu zgrožen. Vse to verjamejo samo tisti, ki ga želijo rešiti pred izgonom iz parlamenta, in tisti, ki verjamejo v palčke.