Najprej se morajo usesti in pogovoriti

Mama Ilke Štuhec, trenerka in organizatorka ekipe Darja Črnko po padcu na februarskem svetovnem prvenstvu v Meribelu še naprej hodi s pomočjo bergel. Priznala je, da je bila sezona zelo stresna, po drugi strani pa v primerjavi z zadnjimi lepša, saj je po prvih dveh tekmah v Lake Louise vedela, da se bo njena hči znova prebila v svetovni vrh.

»Ko smo imeli pred prvo tekmo sezone v Lake Louisu sestanek vodij ekip, sem bila zelo nemirna. Vsi so se le pogovarjali, kako odlične vadbene razmere so imeli v Cooper Mountainu. Mi smo pred prvimi tekmami trenirali v Nakiski, zato nismo natanko vedeli, kje sploh smo. Izkazalo se je, da smo imeli odlične pogoje, saj smo lahko material testirali v zimskih razmerah, medtem ko so se temperature spustile do minus 20 stopinj Celzija. Po prvih dveh tekmah Ilke v Lake Louise sem vedela, da je ona spet prava, saj je izžarevala željo, ki jo krasi v najboljših trenutkih.«

O proračunu sezone Darja Črnko ni želela govoriti. Dejala je, da so imeli v ekipi podporo Smučarske zveze Slovenije in da si še naprej želijo takšne podpore. Preostanek denarja si morajo priskrbeti sami. Izjemno jim je šel na roko proizvajalec Kästle, ki jim je omogočil dodatni poletni trening v Južni Ameriki. V izjemno pomoč jim je tudi, da imajo finančno pokritega serviserja ter stroške prekoračitve opreme, ki so predvsem na medcelinskih letih nepredstavljivo visoki. »Ogrodje ekipe za prihodnjo sezono imamo sestavljeno. Res pa je, da se moramo najprej usesti in pogovoriti, saj do sedaj tega časa še nismo imeli,« zaključuje Darja Črnko.