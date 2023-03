Pa kaj je s temi srečnimi Finci?

Svet se je res obrnil na glavo. Če je včasih veljalo, da so Finci en nesrečen, depresiven narod, ki pol leta preživi v temi, se naceja z alkoholom do onemoglosti in potem množično dela samomore, so zadnjih šest let Finci najsrečnejši narod na svetu. Tako vsaj trdijo raziskovalci sreče, ki pripadnike nacij po vsem svetu sprašujejo o njihovem občutku sreče. Da bo mera polna, smo več kot očitno tudi Slovenci vedno srečnejši. Če smo še pred nekaj leti zasedali mesta tam okoli petdesetega, smo zdaj že drugo leto zapored na še kar srečnem 22. mestu na svetu. Od nam bližnjih narodov so mnogo srečnejši le še Avstrijci, sicer pa so Italijani, Madžari in Hrvati v primerjavi z nami pravzaprav prav nesrečni. Italijani so tako na 33. mestu, Madžari na 51., nam seveda ljubi južni sosedje pa na 48. mestu. Zna biti, da bo samo ta podatek Slovence tako osrečil, da si za prihodnje leto lahko obetamo skok za najmanj deset mest, da bi tako ujeli, recimo, Avstrijce. Ker oni se nam pa res ne zdijo prav posebej srečni, kajne? Ali kako?