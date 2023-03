Bodo težave zaustavile dvig obrestnih mer?

V preteklem tednu so trgi pričakovali, da bo objava podatkov o inflaciji v ZDA vrhunec tedna, vendar so bili zasenčeni s strani bančnega sektorja, v katerem so se pojavile razpoke. Inflacija je sicer pričakovano nadaljevala padanje, vendar počasneje od pričakovanj. Svojo trdoživost je pokazala predvsem v storitvenem sektorju. Predstavljeni podatki, inflacija in podatki s trga dela, če jih pogledamo ločeno, bi pomenili, da bodo centralne banke še naprej dvigovale obrestne mere. Toda razpoke, ki so se pojavile v bančnem sektorju, nakazujejo, da bo najverjetneje prišlo do premora v dvigovanju prej, kot je bilo načrtovano. Dilema pred odločevalci ni enostavna, saj se z vsak dvigom obresti, pritisk na banke povečuje. Spomin na finančno krizo je še vedno precej svež in zato je tudi hiter odziv pristojnih inštitucij logičen. Kljub vsemu je evropski bančni ETF v šestih dneh izgubil slabih 15 odstotkov vrednosti. Ameriški ETF regionalnih bank je izgubil še nekoliko več – 27 odstotkov. Na drugi strani vidimo, kako se je del kapitala zatekel v državne obveznice, kar je potisnilo zahtevane donosnosti precej nižje. V teh dneh so se investitorji ponovno spomnili tudi na zlato, ki je sredi ponedeljka preseglo 2.000 dolarjev za unčo in je dobrih 10 odstotkov nad vrednostjo, pri kateri se je gibalo pred novicami iz bančnega sektorja.