Slovenija na repu EU po obdavčitvi premoženja

Po podatkih evropske komisije je Slovenija v celoti manj obdavčena od evropskega povprečja. Skupni prihodki iz davkov in socialnih prispevkov so za leto 2020 znašali 37,6 odstotka BDP, kar je za 2,5 odstotne točke manj, kot znaša povprečje EU. V primerjavi z evropskim povprečjem so pri nas nižji predvsem davki na kapital in premoženje, višji pa socialni prispevki, po katerih smo celo na prvem mestu v EU, ter davki na potrošnjo in okoljski davki.