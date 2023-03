Sodišče s sedežem v Haagu je v petek izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij od začetka invazije februarja lani. Sodišče je nalog za prijetje izdalo tudi za predsednikovo komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.

Rusija se je danes odzvala z napovedjo, da je sprožila lastno kazensko preiskavo proti glavnemu tožilcu Khanu in več sodnikom ICC, pri čemer je naloga za prijetje označila za neveljavna.

Khan je na konferenci v Londonu danes zatrdil, da je preiskava ICC glede ravnanja z ukrajinskimi otroki apolitična, neodvisna in v pristojnosti njegovega urada.

»Vsi skupaj moramo biti dovolj vzdržljivi, da bomo dosegli pravico,« je dejal Khan in konflikt v Ukrajini označil za »trenutek prebuditve« sistema Mednarodnega kazenskega sodišča.

Khan je Rusijo pozval, naj ugrabljene ukrajinske otroke vrne v njihovo domovino. Zavrnil je argumente, češ da je šlo v primeru tisoče ukrajinskih otrok, ki so bili poslani v Rusijo, za »humanitarno« evakuacijo.

»Dokazi bodo morda govorili drugačno zgodbo,« je dejal Khan v Londonu, kjer so se danes zbrali pravosodni ministri iz več deset držav, da bi razpravljali o povečanju podpore preiskavam ICC v zvezi z vojno v Ukrajini.

Ukrajinski generalni tožilec Andrij Kostin je na srečanju, ki sta ga skupaj gostila Združeno kraljestvo in Nizozemska, ruske vojake obtožil »grozodejstev« in brezobzirnih napadov na civiliste.

Rusija je po besedah Kostina ugrabila na tisoče ukrajinskih otrok iz sirotišnic in zavetišč. Dejstvo, da so ruske oblasti poenostavile posvojitve in otroke sprejele za ruske državljane po hitrem postopku, je jasen dokaz načrta za »prekinitev vezi z Ukrajino in spremembo njihove ukrajinske dediščine«. Njegov urad je doslej sprožil preiskave 72.000 primerov domnevnih vojnih zločinov, je še dejal ukrajinski generalni tožilec.

Velika Britanija je medtem že napovedala dodatna sredstva v višini skoraj 400.000 funtov (457.000 evrov) za psihološko pomoč pričam in žrtvam kaznivih dejanj ali za najem dodatnih britanskih strokovnjakov za okrepitev dela ICC.

Po navedbah britanskega ministrstva za pravosodje naj bi tudi druge države na konferenci obljubile praktično in finančno podporo sodišču. Na dogodku so potekala tudi srečanja na temo zbiranja dokazov in usklajevanja za napredovanje preiskav, so po poročanju AFP še sporočili v Londonu.

Konference se je v imenu Slovenije udeležil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes, ki je v nagovoru poudaril, da je odgovornost mednarodne skupnosti najti rešitev, ki bo prinesla mir v Ukrajino, so sporočili z ministrstva. »Rusija mora ustaviti svojo agresijo, odgovorne za zločine, storjene med vojno, pa je treba privesti pred sodišče,« je dejal in dodal, da Slovenija močno podpira EU in mednarodno skupnost pri prizadevanjih za preprečevanje nekaznovanosti.

Slovenija je lani zagotovila prostovoljni finančni prispevek za posebni sklad tožilstva ICC, letos pa je ponudila najboljše prakse na področju obravnave otrok, ki so žrtve oziroma priče kaznivih dejanj. Gre za slovenski koncept varne hiše za otroke, ki je začela delovati pred nekaj meseci in se je izkazala za zelo učinkovito, še piše v izjavi za javnost.

Dodatno prizadevanje Slovenije predstavlja tudi diplomatska konferenca, ki bo potekala maja letos v Ljubljani in bo namenjena pogajanjem in dogovoru o konvenciji o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev. Ta bo omogočila skupni okvir medsebojne pravne pomoči za mednarodna kazniva dejanja. »Pripravljeni smo deliti svoje izkušnje z vzpostavitvijo podobnega sistema in tako pomagati otrokom v Ukrajini,« je na konferenci še poudaril Šoltes.

Ministri za pravosodje držav članic EU so v okviru današnje konference sprejeli tudi posebno izjavo, v kateri so ponovili svojo močno podporo ICC.