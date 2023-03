»Slišali smo glasove vlad po vsem svetu, ki so sporočili, da prizadeti ljudje niso sami. Z vami smo,«" je na novinarski konferenci dejal Kristersson.

Zadovoljna je bila tudi predsednica komisije von der Leyen. »Zelo sem vesela, da danes vidim, da mednarodna skupnost odločno podpira prizadevanja za obnovo v Turčiji in Siriji,« je dejala.

»Ljudem v Turčiji in Siriji smo pokazali, da podpiramo ljudi v stiski. Skupaj smo presegli pričakovanja z obljubami v vrednosti sedem milijard evrov,« je še sporočila na Twitterju.

Evropska komisija je že pred tem naznanila, da bo Turčiji zagotovila milijardo evrov pomoči za obnovo države po katastrofalnem potresu, ki je v začetku februarja prizadel jugovzhod te države in dele sosednje Sirije.

Tej pa bodo zagotovili 108 milijonov evrov za humanitarno pomoč, je še dejala predsednica Evropske komisije, ki je skupaj s švedskim predsedstvom Sveta EU v Bruslju gostila mednarodno donatorsko konferenco.

Pomoč Turčiji in Siriji so napovedale številne sodelujoče države. Nemčija bo podvojila svojo podporo žrtvam potresa v Turčiji in Siriji na skupno 240 milijonov evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock.

Slovenija bo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon prizadetima državama namenila dodatnih 500.000 evrov humanitarne pomoči. Naša država je Turčiji in Siriji doslej sicer že namenila več kot milijon evrov popotresne pomoči.

Siloviti potresi so jug Turčije in sosednjo Sirijo stresli 6. februarja. Po navedbah Ankare je bilo v Turčiji prizadetih približno 20 milijonov prebivalcev, iz potresnega območja pa so evakuirali 3,7 milijona ljudi. Skoraj dva milijona ljudi trenutno živi v šotorih.