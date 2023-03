Okolje: Vrnitev samice laboda grbca na Tivolski ribnik

Samico laboda grbca (Cygnus olor), ki jo je novembra lani ob Tivolskem ribniku ugriznil pes, so vrnili na ribnik. Potem ko so jo oskrbeli na veterinarski fakulteti v Ljubljani, je bila premeščena na zdravljenje v zavetišče za prostoživeče živali na Muti. Po končanem zdravljenju in oceni veterinarja dr. Zlatka Goloba, da je ptica sposobna za življenje v naravi, je bila vrnjena na Tivolski ribnik, kjer si je labodji par že lani poiskal tudi prostor za gnezdenje. Žal neuspešno. Zato pa lahko te dni obiskovalci Koseškega bajerja srečajo gnezdeči par labodov. Pred dnevi so tam že opazili prvo jajce. »Obiskovalce parka in mimoidoče zato prosimo, da ptic ne vznemirjajo, se jim ne približujejo in jih ne hranijo. S psi, ki morajo biti na povodcu, se pticam ne približujmo,« prosijo zaposleni v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Če je motenj v času gnezdenja preveč, lahko samica gnezdo namreč zapusti oziroma preneha valiti. Zaroda v takem primeru ni. »Želimo si, da bi par gnezdil tudi letos in imel naraščaj. Ptice v času gnezditve in vzgoje mladičev potrebujejo predvsem mir,« so še dodali.