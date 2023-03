Stanovalci-podjetniki legalno zgrajenih poslovno-stanovanjskih objektov smo svoje parcele kupovali v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja. Navdušil nas je zazidalni načrt (ZN). Ta je v mirnejšem predelu obrtno-industrijske cone Trzin (OIC Trzin) predvidel stanovanjske objekte z dejavnostjo. V skladu z ZN naj bi se ohranjala obstoječa drevesa oziroma posadila nova na t. i. zelenem pasu pred lastniškimi parcelami. Občina Domžale, pravna predhodnica občine Trzin, je svoje obveznosti izpolnjevala. Zasadila je drevorede, vzpostavila zelenice pred parcelami prvih investitorjev. Trend občine Trzin pa je drugačen. Na škodo širše skupnosti spreminja namembnost občinskih »zelenic« v asfaltirane parkirne površine oziroma podjetnikom, ki zahtevane kvote parkirnih mest zaradi presežene pozidanosti ne dosegajo na svojih parcelah, dopušča odstranjevanje obstoječih zelenic in vegetacije, ponekod celo pred tretjo lastniško parcelo brez soglasja neposrednega mejaša.

Tako občina Trzin na območju OIC s spremembami ZN nenehno slabša kakovost bivanja in dela. Infrastruktura poka po šivih. Ne omogoča takšne industrije. Težave so že z oskrbo električne energije. Ozaveščeni ne moremo priključiti sončne elektrarne. Kljub temu občina Trzin povišuje dovoljeno maksimalno višino objektov (z začetnih 10 m prek 13 m smo že pristali pri apetitih po 15 m). Na škodo širše skupnosti.

V skladu z državnim prostorskim redom je treba gradbenim parcelam nameniti 15-odstotno ozelenitev. Urbanistična zasnova ugotavlja, da OIC »trenutno ne dosega niti 10 %«, po naši oceni niti 5 odstotkov.

Trajnostni razvoj bi si moral prizadevati za varstvo okolja, ozelenitve, vegetacijo, trajnostne vire oskrbe. Narava namreč že vrsto let opozarja, da si ne smemo zatiskati oči pred podnebnimi spremembami. Zato občina iz okoljevarstvenih razlogov ne bi smela dopuščati asfaltiranja občinskih zelenic in odstranjevanja vegetacije, kaj šele spodbujati spremembo njihove namembnosti. Trajnostni razvoj bi si s spremembami urbanistične zasnove moral prizadevati za boljše pogoje bivanja in dela, ne pa za poslabšanje.

Dejanja občine morajo temeljiti na zakonu. Medtem ko je občina Domžale obrtniške družine vabila v mirni stanovanjski del OIC Trzin in obljubljala drevorede in zelenice (gl. zapisano v veljavnem zazidalnem načrtu), pa bi nas sedaj pravna naslednica, občina Trzin, najraje izbrisala. Označuje nas kot »problematične« in od nas pričakuje »razumevanje za močnejše vonjave in hrup industrijskih obratov v stanovanjskem delu OIC Trzin« (glej članek v Dnevniku pod zgornjim naslovom), vse to ob znatno višjem nadomestilu za stavbno zemljišče kot v ostalem delu Trzina.

Helena Hribar Marinšek, stanovalka in podjetnica, v imenu stanovalcev-podjetnikov iz rezidenčnega dela OIC Trzin