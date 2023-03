Ob spominu na nesrečo so jokali vsi

Matic Ciperle je priznal krivdo za prometno nesrečo izpred šestih let let v Komendi, v kateri je umrl njegov najboljši prijatelj, komaj 18-letni Rok Kern. Obsodili so ga na tri leta vikend zapora ter mu za leto in osem mesecev prepovedali vožnjo z osebnim avtom.