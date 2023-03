Metropolitanska opera je lani odpovedala nastope Anne Netrebko, ko slednja ni hotela obsoditi ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi napada ruske vojske na Ukrajino konec februarja lani.

Arbiter je svojo odločitev sprejel minuli mesec, javnost pa je zanjo izvedele šele sedaj. Arbiter je razsodil, da mora Metropolitanska opera Anni Netrebko izplačati odškodnino zaradi odpovedi 13 nastopov; vključno v operi Don Carlu v tej sezoni ter operah Moč usode in Andre Chenier v naslednji sezoni, na podlagi pogodbenega dogovora, znanega kot plačaj ali igraj (pay or play). Ta od institucij zahteva, da nastopajoče plačajo, tudi če se pozneje odločijo, da jih ne bodo angažirale, poroča na spletni strani The New York Times.

Metropolitanska opera je zatrjevala, da Anna Netrebko, ena največjih opernih zvezd, ni upravičena do plačila, ker ni izpolnila zahteve operne hiše po napadu na Ukrajino, da obsodi Putinovo ravnanje, s čimer je po mnenju Metropolitanske opere kršila njeno klavzulo o ravnanju.

Arbiter Howard C. Edelman je ugotovil, da ni dvoma, da je bila Anna Netrebko podpornica Putina, in da je imela pravico to biti. Hkrati je dodal, da povezovanje s Putinom »vsekakor ni moralna sprevrženost« ali sama po sebi »kršitev, ki jo je mogoče obravnavati«.

Netrebko je sicer zahtevala dodatnih 400.000 dolarjev honorarja za angažmaje v prihodnjih sezonah, o katerih so potekali pogovori, a niso bili uradno dogovorjeni. Anna Netrebko sicer sodi v kategorijo honorarjev Metropolitanske opere za vrhunske umetnike, ki znašajo približno 15.000 dolarjev na nastop.

Arbiter je v tem primeru razsodil, da Anna Netrebko ni upravičena do honorarjev za te nastope, saj pogodbe niso bile izvršene. Poleg tega je operni zvezdnici naložil plačilo kazni v višini skoraj 30.000 dolarjev zaradi njenih »zelo neprimernih« izjav po napadu na Ukrajino, vključno z deljenjem besedila na družbenih omrežjih, v katerem je svoje kritike na Zahodu označila za »zlobne kot slepe agresorje«.

V Metropolitanski operi niso komentirali razsodbe arbitra, vendar še naprej vztrajajo pri svoji odločitvi za odpoved nastopov Anne Netrebko.

»Čeprav imajo naše pogodbe klavzulo plačaj ali igraj, se nam ni zdelo moralno pravilno, da bi Anni Netrebko glede na njeno tesno povezanost s Putinom karkoli plačali,« je v povedal generalni direktor Metropolitanske opere Peter Gelb.

Anna Netrebo ima sicer še vedno razmeroma natrpan urnik nastopov, čeprav se še vedno sooča s protesti in pozivi za prepoved njenih nastopov na svetovnih odrih.

Za ta mesec načrtovani koncert na Tajvanu so odpovedali v zadnjem trenutku zaradi pomislekov o njenih povezavah s Putinom. V nedeljo pa je imela na programu recital v milanski La Scali, kamor naj bi se vrnila to poletje z nastopom v Macbethu. Njeni angažmaji v naslednji sezoni vključujejo med drugim koncert v dunajskem Konzerthaus in nastope na Salzburškem festivalu.