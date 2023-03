Kot je v predstavitvi obtožnice navedel Veselinovičev odvetnik Gorazd Fišer, se očitki nanašajo na Janšev tvit maja 2021, v katerem je takratni predsednik vlade zapisal: »Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike.«

Njegov zapis se je nanašal na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič tedanjemu odgovornemu uredniku STA Borutu Mešku vročil izredno odpoved zaposlitve, ta pa je pozneje umrl zaradi bolezni. Nekdanji direktor STA je sicer zatrdil, da o hudi bolezni v času njegovega delovnega razmerja in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vedel ničesar.

Janša je v zagovoru znova zatrdil, da je bil Meško po prevzemu direktorskega mesta Veselinoviča šikaniran, tudi v času ko je že bil hudo bolan, in nato nepravično odpuščen. »Najbrž vsi pri zdravi pameti vemo, da če je nekdo bolan in v tem stanju šikaniran ter vržen na cesto, da to najbrž ne prispeva k ozdravitvi, pač pa obratno,« je vsebino svojega zapisa pojasnjeval Janša in dodal, da ni Veselinoviča nikoli obtožil, da je koga umoril s sekiro ali nožem.

Veselinovič zaradi tritev hudo prizadet

Predsednico senata Leonido Jager je zanimalo, zakaj se je zdaj že nekdanji premier dobro desetletje po omenjenem dogajanju odločil za takšen zapis, na kar je odvrnil, da tudi zato, ker je Veselinovič takrat v javnosti razlagal, kakšna krivica se godi STA, ker vlada ne želi podpisati pogodbe, pa so se svari pozneje uredile takoj po tistem, ko je Veselinovič odšel. Pred tem pa je bila cela drama in veliko moraliziranja, je še dodal.

Poudaril je tudi, da ni nikoli trdil, da je Meško zbolel zaradi Veselinoviča, zagotovo pa mu s svojim ravnanjem ni pomagal. Na vprašanje sodnice, ali ima za to kakšno zdravniško mnenje, pa dejal, da ne, obstajajo pa izpovedi Meška in njegovih kolegov z novinarske konference, na kateri je pokojni novinar spregovoril o mobingu nad njim.

Veselinovič pa je izpovedal, da je bil zaradi trditev, da je sodeloval pri umoru, čeprav Janša zdaj skuša relativizirati svoj zapis, hudo prizadet. Tvita po njegovem ni mogoče interpretirati kot trditve v prenesenem pomenu besede, pač pa gre za obtožbe, ki nimajo nobene podlage v realnih dejstvih.

Zaslišana bosta tudi Uroš Urbanija in Alen Pivk

Da je vse Janševe žaljive zapise v zvezi z STA in njim potrebno dati predvsem v kontekst takratnega vladnega poskusa podreditve tiskovne agencije, je dejal, nato pa opisal dogajanje v času, ko vlada ni financirala STA. Zoper njega v tem času ni bil sprožen noben postopek, če bi bile kakršnekoli nepravilnosti, bi zagotovo bil sankcioniran, je menil. Za odstop se je septembra 2021 odločil kljub podpori kolektiva, ko je ocenil, da je finančno stanje agencije že resno ogroženo.

Janša, ki je zatrdil, da so bile težave okoli STA le zato, ker da ta ni delala v skladu s predpisi in je nekatere storitve zaračunavala dvojno, je Veselinoviča med drugim vprašal, zakaj se je to dogajalo, a sodnica vprašanj v to smer ni dovolila, saj to po njenem ni del obtožnice.

Sojenje se bo 17. maja nadaljevalo z zaslišanjem Uroša Urbanije in Alena Pivka, ki sta bila v času bolniške odsotnosti Meškova namestnika. Senat je še potrdil ogled novinarske konference Meška in njegovih kolegov, glede zaslišanja sodelujočih na omenjeni novinarski konferenci pa se bo odločil pozneje, ko bo ocenil, če je to potrebno.