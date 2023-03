V pristanišču za trajekte v manjšem kraju Prapratno na južnem delu Polotoka Pelješac je sinočnji nesreči umrla ena oseba. Okoli enajste ure zvečer je namreč v morje padel avto s štirimi ljudmi v njem, pri čemer se je vozniku in dvema potnikoma uspelo rešiti iz njega, 45-letni ženski pa ne. Zakaj je vozilo s splitskimi registrskimi tablicami v prvi vrsti sploh zapeljalo v vodo, trenutno še ni jasno.

Na kraj so nemudoma poslali potapljaško ekipo, ki je truplo ženske na kopno prineslo okoli pol treh zjutraj. Več informacij bo znanih po zaključenem policijskem ogledu, ki se je začel že sinoči, na kraju pa so tudi reševalci in gasilci. Danes okoli poldneva so iz vode na kopno potegnili avtomobil.

Gre za že drug tragični dogodek v istem pristanišču v zadnjih sedmih mesecih, poročajo hrvaški mediji. 19. avgusta lani je namreč 27-letni Indijec avto parkiral na pristaniškem parkirnem prostoru. Pozabil je zategniti ročno zavoro in avto je s štirih metrov višine zletel v morje. Za njim je skočil hrvaški policist, ga uspel potegniti iz avta, a je mladenič kljub hitri pomoči na kraju umrl. Pokojnik je sicer potoval z dekletom, a ta v času nesreče ni bila v avtu. Nesreča s smrtno žrtvijo se je septembra lani zgodila tudi v pristanišču na otoku Krk, potem ko je hrvaški državljan med vkrcavanjem na trajekt z avtom zapeljal v morje.