Jack Eichel je v igralniški Meki drugič v sezoni in četrtič v karieri dosegel hat-trick, štiri podaje je zbral Alex Pietrangelo, Phil Kessel in Pavel Dorofejev po gol in podajo, vratar Jiri Patera pa je zaustavil 35 strelov gostov. Vegas je dobil pet od zadnjih šestih tekem.

Na treh tekmah večera so zmagali gostje. Tampa Bay Lightning so doma izgubili proti New Jersey Devils z 2:5. Pri tem je Jesper Bratt prvič v karieri dosegel tri gole na eni tekmi.

Anaheim Ducks so z 1:2 izgubili proti Vancouver Canucks. Za kanadsko zasedbo sta pri obeh uspešnih akcijah z golom in podajo sodelovala Elias Pettersson in J.T. Miller.

V Buffalu je domača ekipa nadigrala Boston Bruins s 7:0. Jeremy Swayman je ubranil vseh 26 strelov domačih in ohranil mrežo nedotaknjeno drugič zapored ter četrtič v sezoni. S tem v ligi zaostaja le za Darcyjem Kuemperjem iz Washington Capitals in Ilijo Sorokinom iz New York Islanders, ki sta po petkrat tekme v sezoni končala brez prejetega gola. Swayman je z 36 obrambami pripomogel tudi na prejšnji tekmi do zmage s 3:0 nad Winnipeg Jets in sedaj v 144 minutah in 52 sekundah ni prejel gola.

Sedem golov so videli tudi v New Yorku, kjer so domači Rangers nadigrali Nashville Predators. Newyorčani so dosegli šest golov v prvi tretjini in izenačili rekord moštva. K'Andre Miller je prvi obrambni igralec zmagovalcev, ki je v eni tretjini zbral štiri točke za po dva gola in podaji. Jaroslav Halak je z 22 obrambami prvič po skoraj dveh letih tekmo zapustil brez prejetega gola.

Ekipa St. Louis Blues je s 3:0 premagala Winnipeg Jets. Joel Hofer je ubranil 33 strelov gostov in na četrti tekmi v dresu St. Louisa ostal nepremagan. V tretji minuti druge tretjine je zamenjal poškodovanega Thomasa Greissa, ki je dotlej zaustavil le en strel tekmecev na njegova vrata.

Matt Boldy je drugič v karieri dosegel tri gole na eni tekmi NHL za zmago Minnesote Wild nad Washington Capitals s 5:3. Boldyjeva ekipa le točko zaostaja za vodilno ekipo centralne skupine iz Dallasa in je četrta na zahodu.