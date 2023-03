Mladi Alcaraz se po zmagi v Indian Wellsu vrača na čelo svetovne lestvice, na vrhu pa bo zamenjal Novaka Đokovića. Srb na 8.345.040 evrov vrednem turnirju na trdi podlagi v južni Kaliforniji ni nastopil, ker mu zaradi necepljenja proti koronski okužbi niso dovolili vstopa v ZDA.

Po turnirjih v Miamiju in Madridu je to za Alcaraza tretji masters v karieri, ki ga je osvojil. Proti Medvedjevu, ki je v osmini finala premagal olimpijskega prvaka Aleksandra Zvereva, je po približno 70 minutah igre unovčil drugo meč žogo. Alcaraz je lani prvič postal številka 1 na svetu in je bil takrat najmlajši v zgodovini, ki mu je uspel tovrsten dosežek.

Ženski del turnirja je dobila Rusinja Ribakina, zmagovalka Wimbledona, ki od leta 2018 igra za Kazahstan.

V finalu se je Ribakina maščevala Belorusinji Arini Sabalenka za letošnji finalni poraz na odprtem prvenstvu Avstralije in zmagala v dveh nizih, s 7:6 (11) in 6:4.

Za 23-letnico je bila to prva zmaga na mastersih.