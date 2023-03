Vsaka generacija ima svoje »junake«. Na vseh področjih. Pa naj to velja za šport, glasbo, film in tako naprej. V naši mladosti smo se tako med drugim navduševali nad filmi Arnolda Schwarzeneggerja, med serijami pa, kar glede na zanimanje nad avtomobili niti ni čudno, nad Vitezom nad volanom (Knight rider), ki smo si ga na avstrijskem programu ogledovali znova in znova, pa čeprav pri tem nismo razumeli niti besede. Jasno, ne zaradi glavnega igralca Davida Hasselhoffa, marveč zaradi avtomobila, ki ga je vozil (pontiac trans am z imenom Kitt) in je zmogel početi neverjetne reči. In čeprav Schwarzenegger ter Kitt na prvi pogled nimata ničesar skupnega, smo se na oba spomnili pred časom, ko smo se družili z avtomobilom hyundai kona N. Ter prišli do zanimive stične točke.

Naj razložimo. S črko N pri Hyundaiju že dolgo označujejo športne izvedenke svojih avtomobilov, če ime omenjenega in črke N preberemo skupaj, pa dobimo besedo Konan. Kot je bilo ime tudi nepremagljivemu mišičastemu filmskemu junaku, ki ga je leta 1982 v filmu, ki ga izstrelil v hollywoodsko orbito, upodobil Arnold Schwarzenneger. In prav istega leta so na male zaslone prišli tudi prvi deli serije Viteza za volanom s Kittom v »glavni« vlogi. O povezavi s kono N pa v nadaljevanju...

Kona je sicer ime kompaktnemu, 4,21 metra dolgemu športnemu terencu, katerega drugo generacijo bo Hyundai na ceste poslal letos, zato se aktualna počasi poslavlja, a je predvsem v atraktivni različici N oblikovno še vedno eden najbolj izstopajočih avtomobilov svoje vrste in bi lahko uspeval še daleč v prihodnosti. Avto p Da gre za športno različico, ne skriva, temveč poudari na pravih mestih, da izpade »mišičasto«, kot njen (skoraj) soimenjak v filmu. A te mišice niso le napihnjene, kona N je tudi v resnici izjemno močna. Njen 2-litrski 4-valjni turbobencinski motor namreč proizvede moč 206 kilovatov (280 konjev), kar je za tak avtomobil zares veliko in mu omogoča lastnosti, ki jih na običajnih cestah niti ni priporočljivo preizkušati. Jasno, pospeške, ki jih denimo pričara, v določenih primerih in do dovoljene hitrosti lahko, za občutek pa dodajmo, da z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro rabi vsega 6,4 sekunde.

Pri čemer pridemo do povezave z avtomobilom iz omenjene serije. Ena njegovih glavnih lastnosti je bil tudi pritisk na gumb, imenovan »turbo boost«, ki je omogočil neverjetne pospeške. Kona N takšnih seveda ne omogoča, ima pa na volanskem obroču prav tako gumb rdeče barve z napisom NGS. Ko ga pritisnemo, se motorju za 20 sekund doda še 10 konjev moči, spremeni se zvok motorja, samodejni menjalnik pa prestavi v prestavo, ki v tistem trenutku omogoča najboljši pospešek. Po 20 sekundah motor rabi nekaj »počitka«, kasneje pa lahko NGS spet uporabite. V vsakem primeru zanimiv dodatek, ki poskrbi za še boljšo uporabniško izkušnjo.

Ta je za voznika v koni sicer že pregovorno dobra, saj ima vse na dosegu roke, njegov delovni prostor je sodoben in kakovosten, pohvaliti pa je treba ločene gumbe in stikala za nastavitev prezračevanja, kar močno olajša nastavljanje med vožnjo. Sedeži so športni naravnanosti avtomobila navkljub udobni, dokaj udobno vožnjo pa omogoča tudi izbira določenega voznega programa, ki v bolj športnih izbirah avto naredi tršega; skratka, čeprav gre za športno izvedenko, ta ni »zahtevna« kot marsikatera druga, s čimer je kona N povsem dovolj udoben avtomobil tudi za vsakdanjo uporabo. In tudi uporaben, saj na zadnjih sedežih omogoča dovolj prostora tudi za odrasle potnike povprečnih dimenzij, medtem ko ima prtljažnik prostornino solidnih 421 litrov.

No, je pa kljub temu jasno, da je tak avtomobil v prvi vrsti namenjen vozniku, ki bo z njim znal uživati in ga kdaj pa kdaj nemara popeljati na kakšen zaprt poligon ali pa se z njim zapeljati po kakšni podeželski cesti z veliko ovinki, ki jih kljub svoji športno-terenski zasnovi požira z največjimi užitki. V nasprotnem primeru si takega avtomobila, razen če vam je pomembno le to, da je videti izjemno atraktiven, nima smisla lastiti. Nenazadnje nam je denimo na testu porabil 8,8 litra bencina na 100 kilometrih vožnje po vseh možnih cestah – pa nikakor ne pravimo, da je to za tak avtomobil veliko, ravno nasprotno, je pa jasno več, kot pri drugih izvedenkah tega avtomobila, ki jih ne manjka, zato bo vsak našel pravo kono zase.

Le dobro je torej treba razmisliti, če je za vas to kona N. Če je, pripravite 38.800 evrov, kolikor stane ta zelo dobro opremljen Hyundaijev »športni« športni terenec.