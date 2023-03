Slovensko nogometno prvenstvo se je prevesilo v zadnjo četrtino, kljub drugemu porazu na zadnjih treh tekmah, tokrat na gostovanju pri Muri, pa nogometaši Olimpije ob spodrsljaju Maribora (remi proti Radomljam) na prvem mestu osem krogov pred koncem ohranjajo visokih 15 točk prednosti.

Jalov pritisk Olimpije

Derbi med Muro in Olimpijo je izpolnil pričakovanja v vseh pogledih. Polne tribune, izjemno vzdušje, veliko lepih akcij, goli, vratnice... Vsega je bilo dovolj, zmage pa so se veselili gostitelji, ki so se v dvanajsti minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Maria Kvesića sicer znašli v zaostanku, a že štiri minute kasneje izenačili. Izvajali so kot, po nekaj lepih podajah pa se je sam znašel Niko Kasalo in z izjemnim strelom izven kazenskega prostora neubranljivo zadel pod stičišče vratnice in prečke. Visok ritem, ki so ga narekovali igralci obeh moštev, ni popuščal niti v nadaljevanju, kljub terenski premoči gostov pa so pet minut pred odhodom na odmor zadeli črno-beli, ko je bil po podaji iz kota v skoku najvišji Kai Cipot. Drugi polčas bi se za gostitelje težko začel slabše, saj je Srđan Kuzmić v kazenskem prostoru zrušil prodirajočega Kvesića, kar je pomenilo hkratni rdeči karton in novo enajstmetrovko za Olimpijo. Znova jo je izvajal Kvesić, a jo zapravil, kljub velikemu pritisku gostov, ki so v 83. minuti prav tako ostali le z desetimi igralci, pa se mreži do konca nista več zatresli. »Za gledalce je bila tekma zagotovo lepa, mi pa smo nezadovoljni, saj se nam rezultatsko ni izšlo, pa čeprav smo igrali dobro in imeli ogromno priložnosti. Čim prej si želimo tudi matematično zaključiti prvenstvo in potrditi naslov prvaka,« je po tekmi povedal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik,strelec izjemnega gola za Muro Niko Kasalo pa je dodal: »Občutki so izjemni. Prvi gol na uradni tekmi, odlično. Trpeli smo in res garali, a verjeli v zmago do konca.«

Na prvi včerajšnji tekmi je Bravo končno, po dvanajstih tekmah in prvič po šestem novembru lani, vknjižil zmago, s katero je pogled na lestvico s sedmega mesta zanj naenkrat precej lepši. Tudi zato, ker je z 2:1 v Šiški padla predzadnja Gorica, ki je imela priložnost Šiškarje celo prehiteti. Na popoldanskem obračunu je medtem Koper na izenačeni tekmi z 1:0 zmagal v Sežani in z drugo zaporedno zmago na četrtem mestu še naprej drži korak s tretjim Celjem, ki je že v soboto prav tako z 1:0 premagalo Domžale.

Nezadovoljni Mariborčani

Te bodo ob Muri, Kopru in Celju očitno do zadnjega v boju za tretje mesto, če bo točke še naprej razprodajal Maribor, pa tudi za drugo. Vijoličasti so namreč na gostovanju pri Radomljah le remizirali in s tem tudi zapravili priložnost, da bi se vodilni Olimpiji vsaj malce bolj približali. Kriv je bil slab začetek tekme, ko so v deseti minuti tudi prejeli zadetek (po podaji Oura ga je dosegel Sokler), nato pa so bili večino časa precej boljši od gostiteljev, ki so od 73. minute igrali tudi z igralcem manj, a več od izenačujočega zadetka Iličića v 38. minuti niso zmogli. »Glede na prikazano zagotovo ne moremo biti zadovoljni. Maščeval se nam je 'mlahav' vstop v tekmo, nato pa smo zapravili nekaj res lepih priložnosti. Gostiteljem smo podarili gol, za tem pa bi morali že v prvem polčasu odločiti tekmo, a nam ni uspelo. V drugem smo sicer imeli pobudo, a ne dovolj konkretno in odločno kot v prvem, da bi lahko zmagali,« je o tekmi povedal trener Maribora Damir Krznar, medtem ko je bil njegov kolega na klopi Radomelj Oliver Bogatinov bolj zadovoljen: »Igrali smo dovolj organizirano in zbrano v obrambi, tako kolektivno kot posamično, tudi vratar Velić je nekajkrat zelo dobro posredoval, saj je Maribor res močno pritiskal, prevladoval in imel pobudo. Vseeno pa ne gre zanemariti, da smo tudi sami imeli še dve lepi priložnosti.«

1. SNL, 28. krog: Radomlje – Maribor 1:1 (1:1, Sokler 10; Iličić 38), Celje – Domžale 1:0 (0:0, Bajde 78), Bravo – Gorica 2:1 (0:0, Kramarič 54, Svetlin 64; Mevlja 47), Tabor – Koper 0:1 (0:1, Correia 32), Mura – Olimpija 2:1 (2:1, Kasalo 16, Cipot 40; Kvesić 12/11-metrovka).