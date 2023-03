A kupiti (malo) rabljen avto zna biti izziv. Ne samo zato, ker jih na trgih Evropske Unije primanjkuje in so dragi, kot še nikoli poprej, temveč tudi zato, ker nakup za neukega potrošnika prinaša določena tveganja. A ni potrebe, da ste neuki. Ker je nakup avtomobila stresen dogodek, pri katerem gre lahko marsikaj narobe, previdnost ni odveč. Na srečo pa obstaja kar nekaj pomočnikov, ki zagotavljajo, da vas po odštetih evrih ne bo bolela glava. Ena od rešitev je zagotovo tudi spletni portal autoDNA, na katerem je mogoče enostavno preveriti zgodovino rabljenega avtomobila.

Čeprav ste mnenja, da je nakup avtomobila enostaven posel, se je veliko Slovencev že opeklo. Res je, da so rabljena vozila pri nas načeloma kakovostna, toda nekateri posamezniki namerno povzročajo ekonomsko škodo. Po eni izmed raziskav ima kar četrtina do polovica rabljenih avtomobilov znotraj držav EU prevrtene kilometre, prikrite poškodbe, zamenjano opremo... Gre za prikrite napake, ki so ljudem ob nakupu neznane, zato so oškodovani. Ker so v povprečju merilniki prevrteni za 60.000 kilometrov, je kupec odškodovan za 2000 do 5000 evrov, pri prikritih poškodbah pa so zneski še višji. Zgodba zase je seveda varnost takšnega avtomobila, saj so lahko materiali dotrajani, popravila pa niso bila opravljena profesionalno. Pasti, ki prežijo na kupca, je torej veliko.

Če se odločite, da boste avto sami uvozili, ker je na večjih trgih večja izbira in cene nižje, imejte v mislih, da so nekatere države varnejše od drugih. Zgled je na primer Nemčija, kjer tistim, ki se lotijo prevrtavanja kilometrov, grozi celo zaporna kazen, v Belgiji pa je obvezen uradni certifikat, ki potrjuje, da ima rabljen avto točno določeno število kilometrov. To so naredili tako, da se avtu pri vsakem obisku serviserja, prodaji... vedno zapiše število kilometrov. Če se zgodi, da sistem pri sklepanju kupoprodajne pogodbe zabeleži anomalijo med dejanskim stanjem in tistim v pogodbi, takoj zasveti rdeča luč, prodajalca pa povprašajo, ali je pri navajanju kilometrov prišlo do pomote. Če se nekdo zmoti, to pač popravi, če pa je poskušal goljufati, sledi kazen, ki je pri pravnih osebah tudi do 30 evrskih tisočakov.

Naj vas pri nakupu nizka cena ne premami in zavede, sploh če gre za avto iz držav vzhodne Evrope, na primer Romunije ali Bolgarije, pa tudi avtomobili iz Italije imajo vprašljivo zgodovino. Vse, kar se sliši prelepo, ni resnično. Seveda v Sloveniji obstajajo regulative, ki velevajo, da se lahko avto s prikrito napako vrne prodajalcu z vrnitvijo kupnine. Če pa avto uvožiš sam, je treba stvar urediti neposredno s prodajalcem, kar je vse prej kot enostavno. Zatorej, za nakup si vzemite čas, da vas ne bo po nepotrebnem bolela glava!