Država

V balkanskem kotlu je vedno vroče in vedno se kaj kuha. Na Hrvaškem je v resnici malo hladneje, ker je njihov predsednik Milanović malce popustil pri izjavah, ki grdo zvenijo, ne pomenijo pa prav nič. Ljudje začenjajo razmišljati o resničnih problemih: o sanaciji posledic potresa, visokih cenah življenjskih potrebščin, izseljevanju prebivalcev, nizki nataliteti … V Srbiji je malo bolj napeto, ker ima tamkajšnja družba resen problem: evropski denar – denar pa imajo radi vsi – ne bo več prihajal, če ne bo priznanja Kosova. Zapletlo se je glede skupnosti srbskih občin. Albanci, preprosto povedano, nočejo, da bi jih doletela kakršna koli oblika suverenosti, ki bi spodkopala absolutne pristojnosti nacionalne države. S podrobnostmi te, dragi bralec, ne mislim obremenjevati, a bistvo je v tem, da s to skupnostjo občin velikega števila Srbov na Kosovu ne bi ozemeljsko zaobsegli, oblasti v Beogradu pa potrebujejo formalno kritje za priznanje pokrajine, ki so jo izgubili s stoletnim apartheidom.