Macron se igra z ognjem

Odločitev francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da v četrtek z opiranjem na ustavni člen 49.3 in zato mimo poslancev zviša upokojitveno starost z 62 let na 64, je igranje z ognjem. Pri tem ne gre toliko za to, da bi lahko skupščina v ponedeljek v skladu s členom 49.3 z nezaupnico vrgla njegovo vlado in tako razveljavila zakon o pokojninski reformi (Macron bi potem razpustil skupščino in razpisal nove parlamentarne volitve), ampak predvsem za to, da bi se lahko zaostrili že tako radikalni protesti in stavke zaradi pokojninske reforme. Tej nasprotujeta kar dve tretjini Francozov in prav vsi sindikati z argumentom, da je »dovolj denarja za financiranje pokojnin«. V zadnjih dneh in nočeh so se levi skrajneži spopadali s policijo, pustošili zgradbe in zažigali smeti, ki so zaradi stavke nepobrane.