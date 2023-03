Le kaj ima Postojnska jama z risanjem na športne copate, smo se spraševali med spremljanjem sobotnega popoldanskega dogajanja v kongresni sobi ljubljanskega hotela One66. Šest mladih umetnikov z različnih koncev Slovenije, ki so se uvrstili v finalni izbor s pomočjo glasovanja na družbenih omrežjih, je sedelo vsak za svojo mizo. Pred seboj so imeli – podobno kot v kuharskem šovu – škatlo s »sestavinami«: belimi športnimi copati nike air force oziroma forsicami, kot jim pravi mladina, in paleto barv za slikanje po usnju. Na znak Nika Gustina iz Overlouda, ki je dogodek tudi organiziral, se je po kratkem uvodnem nagovoru začela bitka s časom. V šestih urah so morali umetniki v napovedani temi pobarvati par športnih copat.

Menedžer s porisanimi športnimi copati

»V Parku Postojnska jama podpiramo mlade ambiciozne ljudi, ki so samosvoji, aktivni in razmišljajo zunaj okvirov. Prav tako je tekmovanje osebno podprl predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj, ki bo kot prvi slovenski menedžer obul porisane športne copate,« nam je na vprašanje povezanosti jame s športnimi copati odgovorila Kaja Batagelj in poudarila, da gre tudi za eno boljših marketinških potez, saj si želijo Postojnsko jamo še bolj približati mlajši publiki. »Gre za generacijo, ki informacije in trende spremlja predvsem prek družbenih omrežij, kjer sta močna predvsem tiktok in instagram,« je razložila Batageljeva, ob tem pa dodala, da bodo porisane športne copate v jami razstavili in jih pokazali javnosti.

Sama ideja tekmovanja Master of sneaker customization je po Gustinovih besedah rezultat skupnosti, ki jo Overloud povezuje tudi prek športnih copatov in serije zanimivih dogodkov. »Vemo, da imamo veliko talentiranih umetnikov in še večjo publiko, ki jih spremlja. Moram priznati, da sem prek drugih izvedel za mladega Taia, ki ustvarja pod imenom Taicustomkicks. Po ogledu njegovega profila na instagramu sem bil prepričan, da gre za tujca. A ko sem spoznal, da gre pravzaprav za mladega, komaj šestnajstletnega domačega ustvarjalca, sem se odločil, da ga povabimo k sodelovanju. Na veliko veselje je Tai privolil, da se nam pridruži,« je povedal Gustin in dodal, da seveda ne kot tekmovalec, ampak kot strokovnjak z uporabnimi nasveti in izkušnjami. »Zavedamo se, da je današnji dogodek šele začetek. Ne skrivamo ambicij, da bi koncept že prihodnje leto pripeljali na svetovno raven. Morda nam uspe celo dogodek pripraviti v jami.«

Šov o kuhanju športnih copatov

Po principu kuharske oddaje MasterChef so sobotno dogajanje ves čas spremljale kamere. »Ne predvajamo v živo, saj se zavedamo, da se mladina izogiba dolgih vsebin. Ilija Gjorgiev, prav tako del ekipe Overlouda, je priskrbel za snemalce, ki imajo izkušnje s snemanjem kulinaričnega šova. Zato tudi verjamem v profesionalno produkcijo prve epizode 'kuhamo supergo',« se je še pošalil Gustin.

Samo druženje in spremljanje dela tekmovalcev smo izkoristili tudi za pogovor z mladim Taiem. Skromni mladenič je priznal, da ne potrebuje medijske podpore: »Ne želim se izpostavljati. Sploh pa ne z imeni, ki nosijo moje poslikane športne copate. Zagotovo pa je dober občutek, če lahko nekomu, ki si je ustvaril slavo, narediš čevelj.« Vseeno nam je uspelo izbrskati, da je Tai poleg dvema igralcema NBA ​ poslikal športne copate tudi sinu upokojenega ameriškega košarkarja Dwyana Wada. Sicer pa Taia veseli, da lahko prek risanja izraža sebe in v tem tudi uživa. »Ljudje me poiščejo in glede na njihove želje sprejmem delo. Zgodi se tudi, da delo odklonim, sploh če mi motiv slikanja ne ustreza. Prav tako nikoli ne kopiram dizajna drugega ustvarjalca,« je povedal Tai in dodal, da ko je dogovor sklenjen, sam naroči izbrani model športnega copata in zanj naredi dizajn, ki ga nato stranka potrdi.

Airjordanke, forsice, dankice in blazerke

Med najbolj priljubljene športne copate sodijo airjordanke, forsice, dankice in blazerke. »Najlažje je risati na blajzerke, saj imajo res veliko prostora za ustvarjanje,« je pojasnil in nehote smo pogledali njegove čevlje. »Ne vprašajte me, koliko poslikanih čevljev imam doma. Če sem začel risati konec sedmega razreda in imam trenutno številko noge 48,5, potem verjemite, da se je nabralo lepo število copatov. Imam sicer mlajšega brata, ki jih bo, če bo seveda želel, nosil za mano,« je v smehu povedal mladenič, ki je maja 2019 ustvaril tudi svoj profil na instagramu​, kjer ima danes nekaj več kot 63.000 sledilcev. »Filmčke objavljam tudi na tiktoku in youtubu. A še vedno je instagram kanal, kjer me poišče največ ljudi.«

Koliko časa potrebuje mladenič, ki ustvarja pod imenom Taicustomkicks, da poriše par copatov, je odvisno od dizajna. »Od osem do 50 ur. Za copate, ki sem jih izdelal za direktorja Batagelja, pa dober teden dni in pol,« je povedal in v smehu dodal, da je vesel, da mu danes ni treba tekmovati. »Šest ur je res malo. Sam potrebujem kar nekaj časa, da se pripravim.« In s kakšnim personaliziranim športnim copatom se bo lahko ponašal menedžer iz Postojne? »Uporabil sem motiv človeške ribice in kapnikov. Za glavni del čevlja sem izkoristil osvetlitev v jami. Na kljukici (znak blagovne znamke, op. p.) in vezalkah pa sem narisal vlakec,« je opisal. Na vprašanje, kakšna je vrednost teh superg, je odgovoril: »Neprecenljiva.«