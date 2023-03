»Krim bo zmagal s šestimi goli razlike,« je pred tekmo napovedala Marta Bon, nekdanja trenerka ljubljanskega kluba in bivša selektorica reprezentance Slovenije. In skoraj zadela v polno, čeprav začetek tekme tega niti slučajno ni obetal. Krimovke so po zaostanku z 0:3 prvi gol dosegle šele v sedmi minuti, po manj kot tretjini tekme pa so zaostajale že za pet zadetkov (5:10). A gostitelice so po delnem izidu 5:0 le vzpostavile rezultatsko ravnotežje, za kar so bile najzaslužnejše brazilska vratarka Barbara Arenhart (11 obramb v prvem polčasu, ustavila je 45 odstotkov strelov) ter krilni igralki, Črnogorka Jovanka Radičević (6 golov) in Srbkinja Sanja Radosavljević (6).

Prvič so krimovke v Stožicah povedle šele pri izidu 16:15 v 34. minuti, deset minut pred zadnjim znakom sirene pa so imele premiernih plus pet (23:18). Rekordna razlika je znašala šest golov (28:22), kar je bila posledica precej učinkovitejše igre v drugem polčasu: Krim je imel namreč kar 71-odstotno uspešnost pri strelih na gol, Rapid pa samo 44-odstotno. Romunke, ki so na 14 tekmah v skupinskem delu v povprečju dosegale skoraj 32 golov, so v Ljubljani obstale pri številki 24, kar je njihov letošnji neslavni evropski rekord, prejele pa so prav toliko golov, kot je njihovo letošnje povprečje v Evropi (29). In po Krimovi zmagi s petimi goli prednosti je že zadišalo po uvrstitvi med elitno evropsko osmerico, v kateri bi se Krim spet srečal z aktualnimi evropskimi prvakinjami, igralkami norveškega Kristiansanda.

V obeh ekipah se je včeraj v Stožicah vpisalo med strelke po osem igralk, levoroka ostrostrelka in kapetanka Barbara Lazović pa je h Krimovi zmagi prispevala dva gola iz štirih poskusov. »To, da v zadnjih tednih nismo bile v pravem tekmovalnem ritmu, je sočasno prednost in slabost. Drži, da smo imele več časa za pripravo na tekmo, a po drugi strani zaradi pomanjkanja težkih tekem nismo vedele, v kakšni formi smo. Tekmo smo začele precej stresno in zaradi velikega pričakovanja smo malce pregorele, a smo se nato le sprostile. Kakšen gol višja prednost bi bila seveda dobrodošla, vendar sem vseeno zadovoljna s končno razliko. Čeprav je Rapid dosegel zgolj 24 golov, sem prepričana, da še imamo rezerve v obrambi. V njej moramo biti še agresivnejše, v napadu pa odločnejše. Zdaj imamo nekaj dni časa, da odpravimo napake v igri. V Romuniji nas čaka težka tekma, v glavah pa se moramo pripraviti na to, da gremo tja po še eno zmago, ne pa braniti prednosti,« opozarja Barbara Lazović.

Krim Mercator – Rapid Bukarešta 29:24 (12:13) Dvorana Stožice, gledalcev: 4800, sodnika: C. in D. Hannes (oba Nemčija). Krim Mercator: Arenhart (18 obramb), Risović (3), Radosavljević 4, Radičević 8 (4), Stanko 8 (1), E. Abina, Žabjek, Dmitrijeva 4, Klemenčič, Ljepoja 1, Varagić, Ngombele, Lazović 2, Kovarova, Rosiak 1, Svetik 1. Rapid: Ciuca (2 obrambi), Sandru (0), Kapitanović (5), Buceschi 4, Perianu, Lopez Herrero, Gutierrez Bermejo 2, Korsos, Kanor 5, Ostase 1, Fernandez 4 (4), Azenaide 2, Hernandez, Badea, Polman 3, Grozav 3 (2). Sedemmetrovke: Krim 7 (5), Rapid 7 (6). Izključitve: Krim 8 minut, Rapid 10. Igralka tekme: Barbara Arenhat (Krim).