Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je minuli konec tedna na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju doživljal ene najbolj stresnih minut v karieri. V cilju je čakal na razplet zadnjega veleslaloma sezone, svoje delo pa je z enajstim mestom opravil slabše, kot si je želel. Njegova usoda, ali se bo prvič v karieri uvrstil med najboljšo trojico skupnega seštevka discipline, ni bila več v njegovih nogah. Avstrijec Marco Schwarz ga je napadel na vso moč ter bil pred nastopom vodilnega po prvi progi Marca Odermatta na drugem mestu. Toda Švicar se je na zadnji tekmi predstavil v najlepši luči ter najbližjega tekmeca Henrika Kristoffersna ugnal za debeli dve sekundi ter Kranjcu omogočil, da je izpolnil veliki cilj.

Do uspeha z Bergantom

»Ponavadi vedno, ko pridem v cilj, ali sem dober ali slab, je to prijetno čakanje in me razplet niti ne zanima tako zelo. Tako napeto še ni bilo. Nisem najbolje tekmoval, ampak sem pa zelo vesel, da se je izteklo tako, kot se je, da sem zaključil na tretjem mestu v veleslalomskem seštevku,« je čakanje na razplet opisal Žan Kranjec ter dodal: »Vso sezono moraš zdržati vso sezono na zelo visoki ravni, z izjemo dveh tekem sem bil letos zelo stanoviten.« Žana Kranjca čaka prijetnejša pomlad, v kateri ga čaka tudi še praznovanje 30. rojstnega dne, ki ga je sicer dočakal novembra lani, a dejal, da ima šport prednost pred veseljačenjem, za katerega bo našel čas po koncu sezone.

Izjemno zadovoljen in ponosen je bil tudi trener Žana Kranjca Klemen Bergant, ki se je vsej ekipi zahvalil na družbenem omrežju. Zanimivo je, da je bil Bergant tudi trener Matjaža Vrhovnika pred 23. leti, ko je bil slovenski slalomist tretji v skupnem slalomskem seštevku. Žan Kranjec se je v tej sezoni trikrat uvrstil na zmagovalni oder (enkrat je bil drugi in dvakrat tretji), na preostalih sedmih veleslalomih sezone pa je dosegel še tri peta mesta ter po enega četrtega, šestega, enajstega in 16. V skupnem veleslalomskem seštevku je za 15 točk ugnal Marca Schwarza, daleč pred njim pa sta bila Marco Odermatt in Henrik Kristoffersen.

Junaka Odermatt in Braathen

Zadnji tekmovalni vikend je zaznamoval Marco Odermatt, ki je kot prvi alpski smučar v zgodovini v eni sezoni presegel mejo 2000 točk. »Izjemno presenečen sem bil, ko sem v cilju videl, da sem konkurenco ugnal z več kot dvema sekundama. Še posebej zato, ker smo v četrtek po superveleslalomski zmagi malce veseljačili. Zelo vesel sem, da mi je s sijajnim zaključkom uspelo preseči mejo 2000 točk. Veselim se predvsem naslednjih dni, ko se bom lahko končno malce sprostil,« se je veselil Marco Odermatt. Najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku svetovnega pokala Aleksandra Aamodta Kildeja je ugnal kar za 702 točki, tretji v skupnem seštevku pa je bil Norvežan Henrik Kristoffersen.

Izjemno razburljiva je bila tudi zadnja preizkušnja sezone. Za mali slalomski kristalni globus sta se pomerila Norvežana Henrik Kristoffersen in Lucas Braathen. Boljši je bil mlajši Braathen, ki je med sezono eno tekmo izpustil zaradi operacije slepiča. Kristoffersen, ki je v preteklosti osvojil tri male kristalne globuse za zmagovalca slaloma je športno čestital mlajšemu tekmecu ter dodal, da v svetovnem pokalu še ni rekel zadnje besede. Navsezadnje je v tej sezoni oral pot novi smučarski znamki Van Deer, ki je v lasti njegovega dolgoletnega tekmeca Avstrijca Marcela Hirscherja. Zadnji slalom sezone je sicer dobil švicarski orjak Ramon Zenhäusern, ki je bil v skupnem seštevku discipline tretji.

»Mali kristalni globus mi je poplačal ves trud in odrekanja, ki sem jih od devetega leta naprej vlagal v alpsko smučanje. Uspeh delim z očetom, ki mi je vso kariero stal ob strani ter mi vselej omogočil najboljše treninge. Upam, da sem z uspehom še kakšnemu otroku pokazal pot. Vsem sporočam, naj sledijo svojim sanjam ter trdo delajo, da jih izkoristijo,« je bil čustven Lucas Braathen. Petindvajsetletni sin Brazilke in Norvežana se je spomnil začetka sezone, ko je nosil startno številko 25, sezono pa končal na najlepši način.

23 let je minilo, odkar se je zadnji slovenski alpski smučar v posamezni disciplini uvrstil med najboljšo trojico. Pred Žanom Kranjcem je bil podvig dosegel Matjaž Vrhovnik, ki je bil v sezoni 1999/2000 tretji v slalomu.