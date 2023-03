Donedavnega je bil zapor Berwyn, ki so ga na severu Walesa v okrožju Wrexham odprli leta 2017, širše poznan kot največji v Veliki Britaniji, saj je lahko gostil 2100 zapornikov. Danes bolj slovi po tem, da so se nekdaj v njem zaposlene same znašle za zapahi. Osemnajst paznic, policistk in zaposlenih na drugih delovnih mestih v zaporu so namreč odpustili ali pa so delovno mesto zaradi spolnega škandala zapustile same. Izkazalo se je namreč, da so imele v zadnjih dveh letih nekatere paznice z zaporniki spolne odnose, na pretihotapljene telefone so jim pošiljale svoje gole fotografije, v modrcih so jim tihotapile spodnje hlačke … Tri paznice, Jennifer Gavan, Ayshea Gunn in Emily Watson, so bile zaradi zvez z nepridipravi obsojene na zaporne kazni.

Sedemindvajsetletno Gavanovo so decembra lani obsodili na osemmesečno kazen, ker je dve leti mlajšemu zaporniku pretihotapila mobilni telefon, za kar je prejela 150 funtov. V času njune trimesečne zveze mu je pošiljala svoje fotografije in ga celo poljubila. Leto dni prej so na enoletno zaporno kazen obsodili 27-letno Aysheo Gunn, ki je posebno nevarnemu 29-letnemu zaporniku v modrcu pretihotapila spodnjice. Večkrat sta govorila po telefonu, policija pa je odkrila številne njune fotografije, na nekaterih sta se poljubljala. Šestindvajsetletna Emily Watson pa je imela z zapornikom v njegovi celici celo spolne odnose. Preiskavo so sprožili njeni sodelavci, ker jim je bilo čudno, koliko časa preživi z njim. Neprimeren odnos je priznala in pojasnila, da je bila v obsojenca zaljubljena. Kasneje se ji je lastno obnašanje zagnusilo in kar ni mogla verjeti, kaj je počela.

Omrežil kar dve zaposleni

Nadaljnja notranja preiskava je pokazala, da je imelo neprimerne odnose z zaporniki še 15 žensk, zaposlenih v zaporu. Več kot 500 drugih zaposlenih je moralo zato v zadnjem letu in pol opraviti poseben protikorupcijski tečaj, da do podobnih incidentov ne bi več prihajalo. »Zaposlujejo napačne vrste žensk,« je prepričan vodja združenja zaposlenih v britanskih zaporih Mark Fairhurst. »Razgovorov za službo sploh ne opravljajo v živo iz oči v oči, temveč kar na daljavo, prek računalnika,« je dejal za britanski Mirror. Pravi, da mnogi v teh službah nimajo zadosti življenjskih izkušenj zanje, pa tudi, da so dojemljivi za manipulacije zapornikov. Od leta 2019 so v različnih britanskih zaporih odkrili 31 primerov neprimernega obnašanja paznic z zaporniki. Med njimi je tudi 25-letni Valižan Harri Pullen, ki mu je uspelo omrežiti kar dve zaposleni, medicinsko sestro in paznico. Preprodajalec drog si je s prvo po telefonu izmenjeval le opolzka poročila, prek katerih sta si izpovedala ljubezen, do telesnega stika pa med njima ni prišlo. S paznico naj bi imel afero, a ona to zanika. Sojenje je napovedano za jesen.

Preiskava je sicer pokazala, da je varnostno stanje v zaporu Berwyn, ki je britanske davkoplačevalce stal 250 milijonov funtov, zadovoljivo. Zaposlene bodo v prihodnosti pogosteje pregledovali, za pomembnejša delovna mesta pa bodo pregledi še natančnejši. Zapor je sicer eden modernejših v okolici, obsojenci imajo na voljo celo paleto izobraževanj (tudi na področju digitalnih medijev in ekonomije), ogromno športno halo s fitnesom, zunaj so igrišča, ob lepem obnašanju pa imajo pravico tesnejšega stika z domačimi.