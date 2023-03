V Melaminu so zapisali, da bi se morali zavedati, da so nadzori inšpektorata za delo potekali na več delih proizvodnje, pri tem naj bi se osredotočili predvsem na programski enoti obutvena industrija in lesna industrija. Inšpektorat za delo pa je opozoril, da je bil že leta 2016 opravljen nadzor tako v PE obutvena industrija kot v PE kemija, kjer je inšpektor ugotovil nepravilnosti v zvezi z obvladovanjem zunanjih izvajalcev. Enaka nepravilnost je bila ugotovljena še leta 2021 in po eksploziji leta 2022.

Kot smo neuradno izvedeli ob zaključku kriminalistične preiskave, naj bi zaposleni, ki so delali z nevarnimi kemikalijami, delali brez ocene tveganja oziroma s pomanjkljivo oceno tveganja, ki je za delo s tako nevarnimi snovmi nujna. Varnostni inženir je torej bil zadolžen za delo s kemikalijami, ni pa prejel dovolj podrobnih navodil, kako naj bi to v praksi izvajal v skladu z varnostnimi predpisi, kar je bilo trikrat ugotovljeno v inšpekcijskem nadzoru. Pri nadzoru leta 2019 in leta 2022 po eksploziji so ugotovili neustreznosti pri praktičnem preizkusu delavca, leta 2021 in 2022 pa pomanjkljivosti glede določevanja varnostnih ukrepov v navodilih za varno delo.

V Melaminu so sicer očitke zanikali, saj naj bi nepravilnosti kot vedno v najkrajšem možnem času odpravili in uredili postopke v skladu z mnenjem inšpektorata, a po besedah inšpektorja to ne drži. Ugotovljene nepravilnosti naj bi v Melaminu odpravljali parcialno, kot je bilo opredeljeno v odločbah, niso pa jih implementirali v delovanje.

Tudi navedbe direktorja družbe Melamin Srečka Štefaniča, da so za kršitve prejeli opomine, drugih večjih opozoril pa ne, ne držijo. Inšpektorat je pravni osebi izrekel 2000 evrov globe, odgovorni osebi pa 500 evrov globe zaradi nepravilnosti glede zagotovitve ustrezne varovalne opreme delavcu. Enaka kazen je bila dodeljena tudi zaradi neustreznega preizkusa praktične usposobljenosti delavca.

»Sankcijo za prekršek z izrekom opomina mora zavezanec jemati z enako resnostjo, saj gre za večjo kršitev s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu,« opozarjajo na inšpektoratu. »Takšna sankcija pa je bila pravni in odgovorni osebi izrečena za kršitev nepravilnosti v zvezi s pregledom delovne opreme ter v zvezi z nepravilnostjo glede sklenitve pisnega sporazuma z zunanjim izvajalcem,« dodajajo na delovnem inšpektoratu.