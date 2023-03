#Portret Ema Klinec: Ženska, ki je poletela za zgodovino

Smučarska skakalka Ema Klinec je nova slovenska športna junakinja, ki je dopolnila ne le domačo, ampak tudi svetovno zgodovino športa. Dvanajst let od začetka tekem ženskega svetovnega pokala so skakalke čakale na premierni nastop na letalnici. Na včerajšnji prvi tekmi v norveškem Vikersundu je že v prvi seriji Ema Klinec poletela 226 metrov in postavila svetovni rekord.