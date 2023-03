Barva banane

Med mnogimi stanovanjskimi projekti, ki se zadnje čase gradijo v prestolnici, je tudi nekaj takšnih, ki burijo domišljijo sicer že vsega vajenih Ljubljančanov. Tako je tudi z megalomansko stavbo v Šiški, ki jo gradi slovenski podjetnik Izet Rastoder, ob pomoči nekaterih drugih podjetij. Kar nekaj časa so Ljubljančane, ki se ob cenah kvadratnih metrov v glavnem mestu samo še čudijo, prepričevali, da je najvišja stavba v Sloveniji oblečena v aluminijev kompozit zlate barve, saj je zlata, kot so sporočili, barva uspeha, sreče in izobilja, pa tudi dominantnosti. Šiškarji so se tem razlagam samo smejali, saj se zdi barva, v katero so oblekli stanovanjski stolpnici, bolj barva človeških izločkov.