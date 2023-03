Mino so dopoldne iz pristanišča premestili na lokacijo, kjer so jo kasneje nevtralizirali, pri tem pa so sodelovali potapljači specialne enote policije, so dopoldne sporočili iz štaba reške civilne zaščite, ki je akcijo koordiniral v sodelovanju s policijsko upravo Primorsko-goranske županije in drugimi službami. Že tedaj so sporočili, da akcija poteka po načrtih.

Kasneje je civilna zaščita sporočila, da so mino uspešno uničili. Ob tem je opozorila, da bo akcija trajala še najmanj eno uro, saj morajo preveriti, če je bila ta v celoti opravljena po načrtih. Malo pred 14. uro pa so se v mestu zaslišale sirene, ki so oznanile, da je akcija končana. Več podrobnosti bodo pristojni podali na novinarski konferenci ob 15. uri, poroča reški časnik Novi list.

Središče Reke je bilo medtem danes popolnoma prazno. Nekaj ljudi je tudi prenočilo v Dvorani mladosti, kjer so pripravili ležišča za okoli 500 ljudi, ki so morali zapustiti tako imenovano rdečo cono. Tam jih je sicer noč prebilo le nekaj, saj jih je večina našla zatočišče pri sorodnikih in prijateljih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Območje ob reškem pristanišču je bilo medtem zaprto za ves cestni, železniški, letalski in pomorski promet, zaprti so bili tudi vsi tamkajšnji gospodarski objekti. V štabu reške civilne zaščite zaradi varnosti prebivalcev niso razkrili prvotne lokacije mine, so pa sporočili, da je bila delno vkopana v morsko dno. Zaradi njenih značilnosti in lokacije je niso mogli uničiti na kraju, kjer so jo našli, zato so jo prenesli na drugo mesto v Reškem zalivu in jo nato uničili.

V akciji je sodelovala tudi hrvaška vojska. Ta je z brezpilotnimi letalniki nadzorovala cestne in morske poti, ki jih je določilo hrvaško notranje ministrstvo, še navaja Hina.