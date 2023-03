Krimovke, zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 in še trikratne finalistke, so proti Rapidu, novincu v tem tekmovanju, nalogo opravile dobro. Posebej v drugem polčasu so pokazale želeno igro, eno najbolj učinkovitih ekip v ligi prvakinj so tudi po zaslugi 18 obramb Barbare Arenhart pustile precej pod 30 zadetki, ter bodo na povratno tekmo lahko šle s previdnim optimizmom. Previdnim zato, ker je romunska zasedba v skupinskem delu doma oddala vsega točko.

V primeru preboja v četrtfinale se bo Krim pomeril z znancem iz skupine, branilcem naslova Kristiansandom. Zaključni turnir četverice pa bo 3. in 4. junija v Budimpešti.

Ljubljančanke so imele na uvodu tekme precej težav z obrambo gostij, ta jim namreč ni dovolila zadetka vse do sedme minute. Na drugi strani so Romunke takrat vodile s 3:1 in 4:1. Sledilo je nekaj boljših minut, v katerih sta Tjaša Stanko in Sanja Radosavljević ekipo približala na gol zaostanka.

Toda nalet ni trajal dolgo. Rapid je po zapravljenih Krimovih napadih pobegnil na 8:4, nakar je Dragan Adžić vzel minuto odmora, toda po njej je Eliza Julia Buceschi gostje popeljala že do prednosti 9:4.

Domačinke so se z boljšo obrambo, nekaj strelov je ustavila tudi vratarka Barbara Arenhart, spet približale na dva zadetka, imele tudi igralko več in priložnost za 9:10, a so najprej zapravile svoj napad, naslednjega pa je vendarle za ta izid izkoristila Jovanka Radičević.

Ista igralka je nato s sedemmetrovko v 26. minuti izid prvič na tekmi izenačila (10:10), skoraj poravnani pa sta šli ekipi tudi na glavni odmor.

Domačinke so v 34. minuti prvič na tekmi povedle, ko je zadela Nataša Ljepoja za 16:15, imele nato še dve minuti igralko več, a tega niso izkoristile za pobeg na večjo prednost. Zato pa so pobegnile na 18:16 z golom Radosavljević malce pozneje ob izenačenih močeh na igrišču.

V 32. minuti so gostiteljice prvič vodile za tri (20:17) po golu Darje Dmitrijeve, v teh trenutkih je svoje delo spet zelo dobro opravljala Arenhart v vratih Krima, Barbara Lazović pa je v 48. in 50. minuti poskrbela za štiri ter pet golov naskoka (23:18).

Približno takšno prednost so z dobro obrambo držale tudi v naslednjih minutah, v 57. minuti pa je Radičević po obrambi Arenhart in protinapadu zadela že za 28:22. Končnica tekme je bila nekoliko bolj živčna, kljub temu pa je Tjaša Stanko s sedmih metrov ob izteku časa zadela za 29:24.

Že v soboto je na preostalih tekmah kvalifikacij za četrtfinale Budućnost doma izgubila proti Ferencvarosu s 24:28, Storhamar pa proti Odenseju z 22:30. Danes bosta boj za četrtfinale začela še Brest in Esbjerg. V četrtfinalu so že Kristiansand, Metz, Bukarešta z Elizabeth Omoregie in Györ z Ano Gros.