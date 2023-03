Domen Prevc (451,8 točke), tretji po polovici tekme, je bil danes na koncu peti, Timi Zajc (448,2) pa je v finalu s petega nazadoval na sedmo mesto.

V finalu so ob tej trojici nastopili tudi preostali trije slovenski letalci. Lovro Kos (410,1) je z 11. nazadoval na 19. mesto, Žiga Jelar (407) s 15. na 20., Rok Masle pa je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Granerud je že pred tekmo predčasno osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Njegov edini izzivalec, Poljak Dawid Kubacki, je namreč odpovedal nastop.

Granerud ima 386 točk prednosti pred Kubackim, slednji pa ga po današnji tekmi ne more več ujeti, ker so do konca sezone ostale le še tri tekme, zmaga pa je vredna 100 točk.

Pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) so že pred današnjimi kvalifikacijami tvitnili, da Kubacki danes »iz osebnih razlogov« ne bo tekmoval. Na sobotni tekmi na letalnici v Vikersundu je bil osmi.

Granerud je postal prvi Norvežan v zgodovini, ki je veliki kristalni globus osvojil dvakrat. Prvič je bil najboljši v sezoni 2020/21. To sezono je med drugim osvojil tudi novoletno turnejo.

Na sobotni tekmi pred domačimi navijači je dosegel 12. zmago v sezoni, danes je bil drugi, na preostalih treh tekmah do velikega finala v Planici pa teoretično še lahko napade zgodovinski rekord 15 zmag v eni sezoni. Tega je v sezoni 2014/15 dosegel slovenski šampion Peter Prevc.

Sezona svetovnega pokala se bo prihodnji konec tedna nadaljevala v finskem Lahtiju.